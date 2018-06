Desde Durango hasta Moscú, ‘La Bendición’ - Noroeste

Desde Durango hasta Moscú, ‘La Bendición’

Cinco amigos, un camión y una figura de cartón hacen historia en Rusia 2018

Fernando Espinoza

Ni el océano fue impedimento para que cuatro amigos duranguenses y un canadiense llegarán hasta Rusia a bordo de un camión que llaman “La Bendición”, ahora, se encuentran disfrutando del mundial de futbol y han causado sensación tanto en el país euroasiático como en los medios de comunicación internacionales.

El ingenio mexicano resalta en todo su esplendor en la travesía de este grupo que se hace llamar “Ingue su Matrushka”, quienes le hicieron “cirugía” a un autobús escolar para adaptarlo a la necesidades básicas y poder llegar hasta Rusia y pasar todo el mudial en él.

Según han dado a conocer en sus redes sociales, lo compraron con los ahorros de cuatro años, quitaron los asientos y colocaron cuatro literas, un sofá cama, un microondas, un pequeño refrigerador, una televisión y hasta un nintendo 64.

Los intrépidos integrantes de “Ingue su Matrushka” salieron desde Durango por carretera hasta llegar a Tamaulipas, donde se embarcaron junto con su camión a bordo de un barco hasta llegar a Alemania. Daniel Garza, Daniel Gallardo, Mario Guajardo, nacidos en Durango, Fernando Osorio, de Chihuahua y el canadiense ... llegaron a Ámsterdam, Holanda; regresaron a Berlín, para luego ir a Polonia y luego a Moscú.

Aunque al inicio el viaje estaba planeado para seis personas y así lo dieron a conocer en página de Facebook donde ya acumulan más de 250 mil seguidores, al final emprendieron la aventura sólo cinco de ellos.

“Somos 6 amigos que emprenderemos la aventura de nuestra vida para vivir la experiencia del mundial de futbol. Nuestro reto es llegar desde México hasta Rusia en un autobús que modificamos con dibujos y caricaturas de lo que somos y vivimos los Mexicanos en nuestra cultura. Dejaremos todo (algunos hasta su trabajo) y gastaremos nuestros ahorros de los ultimos 4 años para que el camión a quien ahora llamamos “LA BENDICION” nos lleve a nuestro destino”, se lee en la descripción.

Resulta que Javier, quien sería el sexto integrante a bordo de “La Bendición” no pudo ir, y es que según han dado conocer sus propios amigos, su esposa no lo dejó ir, pero no terminó ahí, pues los “Ingue su Matruska” llevaron consigo una figura de cartón con la fotografía en tamaño real de Javier, y por si fuera poco, le pusieron una playera con la leyenda “Mi vieja no me dejó”.

La figura de cartón se ha popularizado desde que pisaron Rusia y el propio Javier ha tenido que salir en su defensa en las redes sociales advirtiendo que pronto puede dar la sorpresa y alcanzarlos. Según las últimas entrevistas, el lunes ya había emprendido el viaje.

Es imposible que “La Bendición” pase desapersibida pues fue decorada con imágenes muy coloridas de figuras representativas del folclor mexicano, en el que se incluye la celebración del Día de Muertos, un mariachi, la bandera de México y hasta un puesto de tacos. Sobre el techo la frase “Canta y no llores”, de la canción “Cielito lindo”.

Y aunque al inicio la idea de estos mexicanos era vender comida desde el camión durante su propia estancia en Rusia, fue muy difícil conseguir los permisos, sin embargo, ha crecido tanto su popularidad que han recibido donaciones y hasta la empresa Kio Networks les obsequió los boletos para el primer partido de la selección mexicana.