Desde empresarios hasta artistas y youtubers, asÃ­ crecieron las fortunas de los mÃ¡s ricos en 2019

Desde empresarios hasta artistas y youtubers, así crecieron las fortunas de los más ricos en 2019

30/12/2019 | 09:16 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su fortuna en 1.2 billones de dólares en 2019, según el nuevo ranking Bloomberg Billionaires Index. De esta manera, su riqueza total creció un 25 por ciento y llegó a la astronómica suma de 5.9 billones de dólares.

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, sigue siendo la persona más rica del mundo a pesar de haber perdido alrededor de 8 mil millones de dólares debido a su divorcio. Su ex esposa MacKenzie ahora ocupa el puesto 25 en el índice Bloomberg, con 37.500 millones de dólares.

Entre los principales ganadores del año se encuentran Mark Zuckerberg, cuya fortuna aumentó en 27 mil 300 millones de dólares, y Bill Gates, quien es 22.700 millones de dólares más rico de lo que era a principios de año. El magnate francés Bernard Arnault, la tercera persona más rica del mundo, aumentó su riqueza en 36 mil 5000 millones de dólares en 2019.

Un multimillonario que no está en la lista es el ex Alcalde de Nueva York y candidato presidencial, Michael Bloomberg. Según Forbes, su patrimonio neto es de alrededor de 53 mil 400 millones de dólares, lo que lo ubicaría en el puesto 19 de la lista. Pero Bloomberg News nunca cubre noticias sobre la empresa Bloomberg LP, por lo que su jefe no está en la lista.

En la lista también se encuentra Kylie Jenner, quien se convirtió en la multimillonaria más joven este año después de que su compañía, Kylie Cosmetics, firmó una asociación exclusiva con Ulta Beauty. Luego vendió una participación de 51 por ciento por 600 millones de dólares.

Han pasado casi dos meses desde queWashington Nationals conquistó su primer campeonato de la Serie Mundial, pero la gente sigue cantando la canción adoptada por el equipo de beisbol: “Baby Shark, doo-doo doo-doo doo-doo”. La familia coreana que ayudó a popularizar la canción ahora posee cerca de 125 millones de dólares, según Bloomberg.

Los accidentes automovilísticos fueron capitalizados por Willis Johnson, nativo de Oklahoma que fundó Copart, compañía que ha acumulado una fortuna de mil 900 millones de dólares con la construcción de una red de depósitos de chatarra para vender autos dañados.

LOS GANADORES DE 2019

–Los 172 multimillonarios estadounidenses en el ranking de Bloomberg ganaron 500 mil millones de dólares.

–Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, aumentó su fortuna en 27 mil 300 millones de dólares, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, ahora tiene 22 mil 700 millones de dólares más, según Bloomberg.

–La representación de China continuó creciendo, con 54 multimillonarios, tan solo superado por Estados Unidos. He Xiangjian, fundador del mayor exportador de aires acondicionados de China, se destacó ya que su riqueza aumentó 79 por ciento a 23 mil 300 millones de dólares.

–Los más ricos de Rusia ganaron 51 mil millones de dólares, un aumento colectivo de 21 por ciento, con una recuperación de activos de mercados emergentes en 2019, como monedas, acciones y bonos, tras registrar grandes pérdidas el año anterior.

LOS PERDEDORES

–De acuerdo con el ranking, la fortuna personal de Rupert Murdoch se redujo en unos 10 mil millones de dólares después de que las ganancias de la compra de los activos de Fox por parte de Walt Disney Co. se distribuyeron a sus seis hijos, convirtiéndolos en multimillonarios por derecho propio.

–Thomas Peterffy, de Interactive Brokers Group Inc., vio que su riqueza se desplomó en 2.1 mil millones de dólares.

–Adam Neumann de WeWork también vio su fortuna explotar, al menos en el papel, a medida que la valiosa valoración de la empresa de oficinas compartidas se redujo a 8 mil millones de dólares en octubre desde un estimado de 47 mil millones de dólares a principios de año. Aún así, el paquete de rescate de SoftBank Group Corp dejó intacto el estado de Neumann como multimillonario.

MULTIMILLONARIOS NUEVOS

–White Claw, el ” disco duro ” que fue el éxito del verano entre los millennials, ayudó a aumentar el patrimonio neto de Anthony von Mandl a 3.6 mil millones de dólares.

–Dominar el arte de las entregas de comida rápida resultó gratificante para Jitse Groen, cuyo alza Takeaway.com NV elevó su riqueza a 1.5 mil millones de dólares, de acuerdo con la lista de Bloomberg.

–La popularidad de la leche de soya le dio a ocho miembros de la familia Lo de Hong Kong un total combinado de 1.5 mil millones de dólares este 2019.