Desde Guasave, llega Manuel Medina a La Voz

El cantante es parte de equipo de Christian Nodal en La Voz Azteca 2020

Fernando Espinoza

El cantante guasavense, Manuel Medina, logró ingresar al reality show La Voz Azteca 2020, donde forma parte del equipo del cantante Cristian Nodal.

El joven de 23 años ya tiene casi una década como cantante, y esperaba una oportunidad de participar en un programa de esta magnitud.

Manuel tiene la experiencia de trabajar con Banda Mónaco, en su natal Guasave.

A través de una entrevista vía telefónica, se dijo contento por esta oportunidad que se le presentó y que lo está viviendo como si fuera un sueño.

“Me siento muy contento de pertenecer a La Voz Azteca 2020, y sobre todo estar en el Team Nodal, es una experiencia muy difícil de describirla, porque son demasiadas emociones encontradas, uno está viviendo el momento, pero a la vez sientes que es un sueño, del cual no quisieras despertar nunca, le doy muchísimas gracias a Dios y a la vida, por darme esta esta hermosa experiencia, que llevaré en mi corazón y en mi mente el resto de mi vida", explicó.

"El proceso ha sido muy bueno, estar conviviendo con mis compañeros, haciendo buenas amistades, porque la verdad, son unos chicos súper talentosos, y sobre todo concentrándome muchísimo para la siguiente etapa, dar lo mejor de mí, y realizar una excelente presentación en el escenario”, explicó Manuel.

El intérprete hizo girar la silla de Christian Nodal con su interpretación del tema "Al diablo lo nuestro", de Espinoza Paz.

Aunque ha participado en distintos concursos de canto, nunca había estado en un programa de esa magnitud.

Entre sus planes se encuentra dar lo mejor de sí en la siguiente etapa de Batallas del reality, pero además se concentra en buscar trabajo en algo relacionado con sus estudios.

“Mis planes son buscar trabajo en la rama que estudié, soy licenciado en Derecho y maestro de Sociales, recién graduado, y claro, también combinarlo con la música, en las noches de fin de semana, porque sin la música me extinguiría, no pudiera vivir, y por supuesto estar abierto a cualquier propuesta musical, como son también las colaboraciónes musicales, y ya dependiendo de cómo me vaya en la música, capaz y me animo a dedicarme de lleno a la música”, dijo.

Manuel prepara para las siguientes etapas del programa e hizo un llamado al público sinaloense a que lo apoyen en esta aventura.

MANUEL EN REDES

Facebook Fanpage: Manuel Medina Official

Instagram: manuel_medina_95

YouTube: Manuel Daley

TikTok: Manuel_Daley