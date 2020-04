Desde hoy, MLB The Show entre ligamayoristas

Para los que se han imaginado qué sucedería si 30 jugadores de Grandes Ligas -- uno por cada equipo -- llegaran a juntarse para medirse en el videojuego MLB The Show en línea, llegó el momento para verlo en realidad.

Desde este viernes, 30 ligamayoristas pondrán a prueba sus talentos virtuales en la inauguración de la liga en línea de MLB The Show. Entre los participantes están 11 convocados al Juego de Estrellas, cinco campeones de Serie Mundial y ocho figuras menores de 25 años. La liga consistirá de 29 partidos por cada jugador, uno contra cada participante y correrá por casi tres semanas. Los primeros ocho avanzarán a la “postemporada”.

Los integrantes de la liga MLB The Show les brindarán a los aficionados una oportunidad de ver a sus peloteros favoritos jugando en las consolas e interactuando por medio de varios servicios de transmisión en línea.

El primer partido será este viernes a las 19:00 horas de Sinaloa entre Amir Garrett (Rojos) y Blake Snell (Rays).

The @MLB Takeover tonight 8pm Eastern with my dawg @TheJudge44 on mlbs Instagram live!! Come join the fun!! 🤞🏻😁 pic.twitter.com/PbAV2XgBuI