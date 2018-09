Desde la construcciÃ³n del arroyo El Piojo los vecinos no fueron prevenidos sobre riesgos

ARROYO EL PIOJO

Desde la construcción del arroyo El Piojo los vecinos no fueron prevenidos sobre riesgos

A los habitantes en las cercanías del arroyo El Piojo nadie les advirtió lo que podía pasar con la llegada de fuertes lluvias, menos que esa obra podría llevar a la tragedia a las personas que ahí habitaban.

Desde su construcción hace más de 20 años, el arroyo no ha tenido reparaciones ni mantenimiento, relataron los vecinos.

Ahora, los daños que se aprecian exhiben la falta de acción y prevención, además del desgaste que ya había en la obra y que no fue atendido oportunamente.

"Este canal lo hicieron en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, desde entonces no le han dado reparaciones, mantenimiento ni nada", recordó Antonio Sánchez.

Las afectaciones que sufrieron las familias de los costados de El Piojo son muestra del paso de una tormenta que llegó sin previo aviso pero también del desconocimiento de riesgo que había en esa zona.

Algunas de esas personas no han podido entrar a sus casas pues las entradas a estas quedaron de vista al arroyo, además de que la tierra no está maciza para pasar por ahí, así que han preferido no correr riesgos.

"La señora de al lado no ha podido entrar, mejor se fue a casa de su hija. La entrada a su casa está del lado del derrumbe, así que no puede pasar", María del Rosario Beltrán, vecina.

Al interior del arroyo quedaron los restos de las banquetas que se derrumbaron y desde lejos se mira el puente peatonal que quedó inclinado, al que el agua no se alcanzó a llevar.

Los accesos fueron acordonados con cinta amarilla por elementos de Protección Civil, señalaron los vecinos, sin embargo desde metros antes hay afectaciones, que de presentarse una lluvia similar a la que trajo la depresión tropical 19-E podría llevarse otra parte de las banquetas e incluso las casas.

"En una lluvia se va a ir la casa, se van a ir todas las que están ahí, nada más se acordonó una zona, pero ahí por ejemplo está peligroso para pasar", explicó un vecino señalando parte de la obra a 20 metros de las afectaciones.

La urgencia de los vecinos es que se repare el arroyo cuanto antes, pues si vuelve a llover arrastrará la tierra que quedó al descubierto y al pasar eso se podrían caer las casas que están alrededor del mismo.