Desde las seis hasta pasadas las tres de la tarde y con 37 grados, sanitizan CuliacÃ¡n

Desde las seis hasta pasadas las tres de la tarde y con 37 grados, sanitizan Culiacán

Desde hace más de una semana la Comuna puso a sus trabajadores a realizar labores de limpieza en las calles y lugares concurridos de Culiacán, esto para eliminar el Covid-19 de los espacios públicos de la ciudad

Antonio Olazábal

A un lado quedaron los escritos, las computadoras, los recados, los archivos, la máquina impresora; las cosas que normalmente utilizan para trabajar los empleados del Ayuntamiento de Culiacán fueron cambiados por guantes, cubrebocas, trajes de protección y cloro ante la pandemia del Covid-19 en la capital del Estado.

Hace nueve días los empleados de la Comuna recibieron capacitación para que pudieran apoyar en las labores de sanitización de la ciudad.

Fue mínima la cantidad de trabajadores de la planta laboral que hará estas brigadas, menos del 10 por ciento del total.

Los trabajos comenzaron en los mercados más emblemáticos y visitados por la ciudadanía, el Humaya, Garmendia y Abastos, pero al poco tiempo estas labores se trasladaron a las calles de la ciudad, donde el trabajo es más arduo y cansado.

Ya son las 7:00 horas y quienes se encargan de esparcir el cloro en las casas, banquetas y calles comienzan a llegar a las instalaciones del Parque 87, sin embargo ya los esperan quienes operan los tractores que son empleados para este trabajo, los cuales muchos de ellos fueron prestados empresarios.

Hoy se sanitizará buena parte del sur de la ciudad, colonias como la Amado Nervo, Buenos Aires, Francisco I. Madero, Prados del Sol, entre otros sectores de la ciudad. La brigada se conforma por tres grupos, en uno van las personas que operan los tractores, donde va el cloro con el que sanitizan las casas y calles, en el otro va la bomba motorizada, con la cual se esparce la sustancia y la última parte es la sanitización manual, que se usa mayormente para locales.

A las 7:40 horas parten del Parque 87 hacia la Colonia Buenos Aires, son las 8:00 horas el desayuno llega para los trabajadores.

Comen rápidamente, muchos de ellos no cumplen con las instrucciones de la sana distancia, pero parece no importarles, sólo quieren terminar otro día más.

Pasan las 9:00 horas y el trabajo comienza, se podría decir que no es que haya una intensidad física, pero es una labor agotadora, ya que por horas, en un clima que alcanza los 37 grados de temperatura, es necesario que alguien esté rociando cloro en todos los puntos importantes de la vía pública para evitar la propagación del Covid-19.

Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud del Gobierno del Estado, ha mencionado que el método más eficiente para enfrentar este virus es la sana distancia, y el lavado de manos continuo, al parecer, las labores de la Comuna no son las que dan el mayor impacto para la propagación del Covid-19.

Pero cuando se va pasando por cada calle, la gente dice gracias, no saben qué sustancia les echan a sus casas, no saben qué tan grave es la pandemia realmente, pero el ver estas acciones los deja un poco tranquilos, así lo explica Rafaela.

"Pues sí (da más seguridad de no contagiarse), aquí estamos grandes, mi papá casi llega a los 90, yo tengo 65, y pues dicen que el coronavirus afecta a la gente mayor, nosotros se me hace que no la contamos si nos da eso (bromea con un tono nervioso), está bien que hagan estas cosas", cuenta la vecina de la Colonia Buenos Aires a Noroeste.

El trabajo es repetitivo, calle por calle dejando cloro a las afueras de las casas de la ciudadanía, en total tratan de recorren al día más de una decena de colonias, solamente hoy personal de la Comuna sanitizó 32 polígonos de la ciudad. Ellos piden una sola cosa a la gente, no salir a la calle.

"No le sabía mucho a esto, y la verdad sí está pesado, y es cansado, pero es momentáneo todo, esperemos que todo vuelva a la normalidad, pero lo único que le quiero pedir a la gente de Culiacán, es que si no necesita salir, no lo haga por favor, es peligroso y echa por debajo el trabajo de todos nosotros", comparte un empleado de la Comuna.