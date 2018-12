Desde Los Cabos invitan a donar juguetes para Se Busca un Rey Mago

Una bicicleta, una muñeca y un carrito son el deseo de los hermanos Omar, Fernanda y Carlos; este Día de Reyes Magos sus deseos serán realidad

Valeria Ortega

Fotos: Noroeste

CULIACÁN._ La campaña de donación de juguetes Se Busca un Rey Mago pretende alegrar los corazones de los niños de escasos recursos que viven en colonias marginadas y este año está dirigida para los niños y niñas que habitan en la colonia Bicentenario, en los límites de Culiacán.

Por ello se han sumado personas de la entidad sinaloense pero también de otros estados de la República, como Iliana Félix Ayala, quien desde Los Cabos, Baja California Sur, cumplirá el sueño de Omar, Carlos y Fernanda, con la donación de una bicicleta, una carrito y una muñeca.

“Teniendo dos hijos y teniendo la oportunidad de darles a ellos lo que desean y saber que hay niños que no tienen esa posibilidad porque sus papás no tienen los recursos, siempre me ha movido mucho, entonces tratamos lo más que podemos de apoyar a otras personas”, expresó para Periódico Noroeste.

“Me gustaría que más personas como yo que tenemos la posibilidad y aunque no seamos ricos ni nada pero trabajamos y podemos aportar a estos niños, pues que se unan porque a veces no confiamos en los medios, cuentas o donaciones pero si es algo confiable que lo hagamos y ayudemos para que los niños tengan una ilusión”, agregó.

Para ella, donar un juguete y cumplir el sueño de un niño puede hacer la diferencia y formar cada vez a mejores jóvenes y ciudadanos, así como motivarlos a ser mejor persona, estudiar y mostrarles que afuera hay oportunidades para ser felices.

PARA AYUDAR

Las donaciones de juguetes para la campaña Se Busca un Rey Mago continúan abiertas hasta el 5 de enero, en las instalaciones de esta casa editorial, en Ángel Flores 282, colonia Centro, esquina con Ramón Corona.

Melchor, Gaspar y Baltasar llevarán personalmente los juguetes hasta la casa de cada niño. Sea parte de la alegría de algún pequeño, aún está a tiempo.