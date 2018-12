Desde Nueva York, regresa a Escuinapa para apoyar a damnificados del HuracÃ¡n Willa

Desde Nueva York, regresa a Escuinapa para apoyar a damnificados del Huracán Willa

Leticia Moreno Narcio lanza campaña para recolectar ropa, cobijas, suéteres y alimentos no perecederos

Ofelia Navarro

Leticia Moreno Narcio planeaba sus vacaciones desde Nueva York, donde radica, para visitar a su familia en su lugar de origen, Escuinapa.

Cuando supo del Huracán Willa y los destrozos que ocasionó la entristecieron, por lo que durante diciembre, desde allá, empezó a contactar a familiares y amigos para hacer una cadena de apoyo y ya pasado el frenesí de ayuda, hacer algo por esa gente que se quedó sin nada, sin casa, sin ropa, sin muebles.

“Me preocupó y diciembre es una buena oportunidad para ayudar al estar de nuevo en casa, a parte en este momento la gente está más disponible”, comenta Leticia.

Por lo que invita a las personas de Mazatlán y de Escuinapa a que se animen, se unan a esta campaña y donen ropa, cobijas, suéteres, comida o hacer visitas a los niños y a las familias, o brindar un poco de su tiempo, ahora que, por excelencia, es un momento de dar y regalar.

Por lo pronto, tiene detectadas a tres familias que se quedaron sin casa y una pareja de ancianos que no tiene nada, ni familia que los apoye, sin contar toda la gente de las comunidades cercanas afectadas.

Y continúa evaluando las necesidades, para que la gente, si quiere, les lleve personalmente su ayuda.

“Originalmente, era una campaña entre familiares y amigos, pero viniendo de Guadalajara, un grupo de personas tenía tomada la caseta de Acaponeta, estaban los damnificados de Nayarit que se quedaron sin casa, fue deprimente, y lo que reciben es para ellos, es una especie de donación que reciben en una cubeta”, explica.

Pero ¿qué motiva a Leticia a hacer esto si ella viene de vacaciones con su familia?

“Me motiva recordar el privilegio que tengo de haber nacido en una casa con techo, agua potable, con unos papás que han tenido la oportunidad de sacarnos adelante a mí y a mis hermanos”.

“Hay muchas personas que están en situación de pobreza... Hay mucha gente buena, con talento y que no tienen las oportunidades que yo he tenido. Siento una enorme responsabilidad de dar algo a cambio a mi ciudad que me vio nacer”.

Leticia es licenciada en Administración de Empresas, graduada del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, en diciembre de 2013; inició la universidad en Campus Mazatlán, gracias al premio que obtuvo como Líder del Sur, en 2008, un programa del Tec en conjunto con Grupo Editorial Noroeste, y en enero de 2014 de mudó a La Gran Manzana, en donde ha ejercido su carrera como data scientist.

Anteriormente analizaba datos y analítica de Italia y Latinoamérica en Apple y Facebook, y ahora está a cargo de lo mismo, pero en Finhabits, una app de inversiones bilingüe que ayuda a latinos a invertir en su futuro y jubilación.

Para las personas que desean apoyar en Mazatlán, pueden llevar sus donativos a las instalaciones de Noroeste Mazatlán y para las personas de Escuinapa, que nos contacten al grupo de Facebook “Damnificados del Huracán Willa”.

“Hay varios amigos con los que me estoy coordinando: por ejemplo, Amílcar Zárate hizo una colecta en Monterrey y estará llegando en estos días; así como Blanca Aurora Morado, quien comenzó una colecta en la Ciudad de México y estará también brindando su colecta en estos días”, comparte.