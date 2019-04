Desea el pintor Arturo de la Vega volver a exponer su obra

El artista ha solicitado audiencia en instancias del Ayuntamiento de Mazatlán, con el fin de presentar su obra reciente

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Desde hace dos meses, el pintor mazatleco Arturo de la Vega Osuna ha solicitado audiencia en diferentes instancias del Ayuntamiento de Mazatlán, entre ellas el Instituto de Cultura, para presentar el proyecto de hacer el montaje de la exposición pictórica “Los ovnis de Mazatlán” y mostrar su trabajo más reciente, mas no ha recibido respuesta positiva a su petición.

“Es una infamia que me ignoren de esa manera, ni en Cultura, ni en el Palacio Municipal, incluso el propio Alcalde Guillermo Benítez ha querido atender; soy un artista mazatleco, con trayectoria y deseo seguir exponiendo mi obra, sólo pido eso”, expresó el pintor.

El ganador de la Mención Honorífica en el Premio Antonio López Sáenz 2010, por su obra Cristo y el ADN, destacó que a través de diversos escritos ha pedido audiencia y ahí mismo explica el porqué de su acercamiento a las instancias municipales, pero no le dan ni siquiera cita para recibirlo, mucho menos programar la exposición.

“Estoy esperando desde antes del Carnaval que se programe, que se me considere como persona mayor de edad, que no se me discrimine ni se sigan violando mis derechos humanos por desatención”, añadió.

De la Vega ha participado en diversas exposiciones individuales: Malverde de Culiacán (2001) , en el Museo de Arte de Mazatlán; Cristo, el Genoma Humano (2002), en el Museo de Arte de Mazatlán; Los Chamanes de las Labradas (2007), en la Casa Étnica de Mazatlán; Homenaje a los doctores (2009), en el Museo de Arte de Mazatlán, así como en varias ediciones de Norarte, entre otras exposiciones más.