DJ

Desea Mariana Bo convertirse en leyenda

La músico y Dj sinaloense ocupa actualmente la posición 49 en el Top 100 de los mejores Djs del mundo

Leopoldo Medina

"Quiero convertirme en leyenda, que las nuevas generaciones sigan tocando mi música, ese es mi deseo", fueron las palabras de la sinaloense Mariana Bo, quien actualmente ocupa el lugar 49 en el Top 100 de los mejores Djs del mundo.

Tras una larga gira de presentaciones por Asia, México y otros países la músico, compositora y Dj Mariana Bo, regresa a casa donde prepara nuevas sorpresas para sus fans.

"Estoy feliz de estar en casa, ya era necesario, me estoy tomando un breve descanso para recuperarme del tour pasado, pero estoy metida en el estudio produciendo nuevos temas que tengo pendientes de sacar", señaló la Dj.

Ahí en la comodidad de su departamento, junto a su equipo de trabajo donde fluye su creatividad, la sinaloense compartió que este 2020, tiene el objetivo de producir más música.

Mariana platicó que está en un momento de reinvención consigo misma, por lo que en estos momento está enfocada en el área creativa de su música, y así ofrecer algo totalmente nuevo.

"Estoy trabajando en colaboraciones especiales con el Dj KSHMR, así como con Timmy Trumpets, Kura, Tiger Lillies, entre otros, son muchos tracks, pero feliz de estar creando música, me encanta esa etapa del proceso musical".

La sinaloense compartió que en sus más recientes proyectos, está el sacar un EP (formato de grabación que suele tener de 1 a 5 temas), el cual incluirá tres temas cómo mínimo, los cuales ya están en proceso de revisión, y que serán una sorpresa para sus fans.

Feeling good, es uno de los temas que la Dj está actualmente promocionando, una melodía clásica de los años 50, en la cual trabajó por seis meses para crear una pieza única, la cual lanzó el 17 de diciembre de 2019.

"Esta es una pieza compuesta sobre una base musical con un toque brasileño, y un sonido más maduro para mí, esto con la idea de seguir mejorando, explorar cosas nuevas, y darle algo innovador a mis fans".

La melodía cuenta con video oficial en YouTube donde lleva más de 236 mil reproducciones y actualmente se coloca en la posición número cinco del beatport, en el género Electro House.

La Dj agregó que otra de las piezas que está por presentar es la llamada Capricho 24 de Paganini, la cual lleva violín, pero con una ejecución más rápida y con el estilo electro house que la distingue como Dj.

"Ya no quiero sacar música que no sea realmente buena, quiero que lo que haga sea algo excelente, único, me estoy volviendo más selectiva con lo que hago".

Mariana resaltó que como creadora, mucha de su música está inspirada en Hans Zimmer, un compositor alemán, pionero en la integración de música electrónica y arreglos orquestales tradicionales, al que considera un ejemplo a seguir.

"Una de mis futuros proyectos es crear soundtracks para películas o cortometrajes, ya hice uno, pero fue para un videojuego, así como para dos comerciales, y ya tengo ya una solicitud para participar en un cortometraje, en lo que estaré trabajando más adelante este año".

Entre las mejores Djs del mundo

Mariana destacó que con la llegada del 2020, su carrera ha tenido un importante despunte, sobre todo al haber logrado llegar a la posición 49 de los mejores Djs del mundo.

Recordó que el 2019 fue uno de los mejores años para ella, ya que cumplió uno de sus sueños, presentarse en el Tomorrowland en Bélgica 2019, donde tocó sus temas y un performance de violín.

Entre sus próximas presentaciones, se encuentra su participación el 1 de marzo en el Mainstage Electric Daisy Carnival EDC, en el Autódromo de la Ciudad de México, donde presentará un show inspirado en Michael Jackson, actuando ante más de 150 mil personas.

"Esta es la tercera ocasión en la que me presento en este escenario, ningún mexicano ha repetido su participación en este evento como lo he hecho yo, es un reto, pero me gusta, es todo un show, y me encanta proyectar toda esa energía que traigo dentro".

Si ser mujer ya es un reto, como Dj en un mundo acaparado por el hombre lo es mucho más, sin embargo, Mariana ha demostrado con su talento, entrega y deseos de triunfar, que sí se puede marcar una diferencia, abriendo la puerta para que otras mujeres también puedan hacerlo.

"Me siguen muchas niñas y a ellas quiero demostrarles que pueden ser todo lo que ellas quieran y se propongan en su vida. Yo jamás me imaginé que sería una Dj, yo quería tocar en orquestas y lo hice, y de pronto me convierto en una de las mejores Djs del mundo, algo que jamás imaginé sucedería".

Mariana resaltó que con nueve años en este ámbito, su objetivo es destacar que los sueños sí se pueden alcanzar, y espera que su música trascienda por generaciones, tal y como lo han hecho figuras como David Guetta, Tiesto, entre muchos otros.

Su próxima gira

Después de su presentación el 1 de marzo en el Mainstage Electric Daisy Carnival EDC México, Mariana arrancará su nueva gira 2020 en abril, con presentaciones en lugares como Tailandia, China, India, además planea realizar un tour por las ciudades más importantes de México, buscando ofrecer clases magistrales como Dj, producción, entre otros temas.

Sus redes sociales

Facebook: Mariana Bo

Twitter: @MarianaBoMx

Instagram: djmarianabo

YouTube: Mariana Bo