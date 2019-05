MÚSICA

Desea Miguel Armando conquistar corazones

El cantante sinaloense regresa a su tierra para promocionar su más reciente tema Quiero que me digas

Leopoldo Medina

08/05/2019 | 12:51 AM

Con 10 años de trayectoria dentro de la música regional mexicana, el cantante sinaloense Miguel Armando, ha logrado cosechar importantes logros, que lo hacen trascender en lo que tanto le apasiona hacer: cantar.

De visita en su tierra, dijo que es un placer estar en Sinaloa.

"Aquí estoy de nuevo compartiendo lo que somos, y lo que hacemos esperando estas visitas sean más constantes", señaló el intérprete.

Radicado en Estados Unidos donde ha realizado gran parte de su carrerea musical, compartió que la vena artística está muy arraigada en su familia.

"Es un don que traemos de familia, pero desde niño me ha gustado cantar, escuchaba a alguien y al día siguiente yo amanecía tarareando la canción, y desde entonces no lo he dejado de cantar”, compartió.

"Cumplir 10 años en este medio tan competido, no es fácil, pero gracias a Dios tengo la fortuna de estar rodeado de gente muy buena que me apoya, empezando por mi familia, la gente que ha depositado su confianza en mi proyecto musical, la disquera, y lo más importante, el apoyo del público, porque todo lo que hago es para ellos", resaltó.

De promoción

Parte de su visita a Culiacán, es para promocionar el video oficial del tema Quiero que me digas, escrito por él, y que sirve como primer sencillo de su tercera producción.

"Se grabó con banda sinaloense, fusionando el género ranchero y toques románticos".

Después de Quiero que me digas, lanzará el tema ¿Y para qué?, del que ya se está grabando el video en Sinaloa, para plasmar lugares emblemáticos de Culiacán.

"Con este video estoy resaltando mi amor por Sinaloa, por Culiacán, de donde yo soy, y esa misma pasión por mi tierra quiero que el público la aprecie en este video".

Indicó que el tercer disco estará conformado por 10 temas, de los cuales tres fueron escritos por él, 'Extañándote', 'Quiero que me digas', 'Y para qué'.

Es un disco creado de viviencias de amor y desamor, contando historias a través de buenas letras y un buen acompañamiento musical. Miguel admira la calidad interpretativas que tuvieron los sinaloenses Pedro Infante y Lola Beltrán

“Ellos sí cantaban, que de verdad interpretaba. Hoy me gusta Ana Gabriel, Banda El Recodo, Banda MS, y así como ellos hay mucho talento joven que aún no tiene el apoyo que lo ayude a despuntar, pero aquí en Sinaloa, sobra el talento".

En lo que a él respecta ha logrado alternar con Luis Coronel, Beatriz Adriana, Rosenda Bernal, Carmen Jara, entre otros y ha recibido propuestas para grabar duetos.

"Deseo que mi música llegue a mucha gente, mi objetivo es llegar al corazón de la gente, vivir de lo que amo hacer"..

