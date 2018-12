Desea Miguel un balÃ³n y conocer a los Reyes Magos

Desea Miguel un balón y conocer a los Reyes Magos

Miguel tiene 7 años, va en segundo de primaria. Confiesa que sus calificaciones no son excelentes, pero le gusta mucho el español, porque le gusta escribir

Fernanda González

Pese a que no se sabe los nombres de sus equipos favoritos, ni de sus deportistas preferidos, Miguel desea un balón de fútbol para jugar con sus amigos.

Este 6 de enero, los niños y niñas mazatlecos podrán recibir un presente gracias a los lectores de Noroeste y a la campaña de Se Busca Un Rey Mago. Las historias ya empezaron a publicarse en las páginas de Noroeste en donde ya están participando decenas de pequeños.

En el caso de Miguel, un niño de la Colonia Azteca, él desea un balón de fútbol para jugar con sus compañeros de la Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.

“El español y el recreo es lo que más me gusta de la escuela, porque todo el tiempo me gusta estar jugando al fútbol”, confesó.

También dijo que no conoce a los Reyes de Oriente. “No conozco a los Reyes Mago, pero sí conozco a Santa Clos, pero igual que me traigan algo porque Santa sólo me traerá un muñeco de acción”, comentó.

A CUMPLIR LOS SUEÑOS

Se Busca Un Rey Mago es una campaña del Grupo Editorial Noroeste que se realiza desde hace 26 años, la cual consiste en contar los sueños de los menores de escasos recursos y que se cumplen gracias a la donación de los lectores de Noroeste. El próximo 6 de enero se hará la entrega.