Desea Reina Mircel convertirse en maestra y conocer la playa

La pequeña de solo 7 años de edad, originaria de El Fuerte, lucha contra la leucemia, y requiere de apoyo para continuar su tratamiento médico

Leopoldo Medina

10/10/2020 | 11:02 AM

CULIACÁN._ A sus 7 años de edad, Reina Mircel Castro Ayala sabe muy bien lo que será cuando sea grande: una maestra de kínder, pues le gusta mucho jugar con los niños.

De gran sonrisa, amable, correcta para hablar, y vestida en rosa, su color favorito, portando además una coqueta tiara que hace juego con su atuendo, comparte que es originaria de El Fuerte, Sinaloa, y que al igual que otros niños, forma parte del grupo que atiende Casa Valentina en Culiacán, en donde recibe apoyo para acudir a sus quimioterapias, las cuales recibe desde hace seis meses, ya que ella sufre de leucemia.

“Ahorita estoy en la consolidación de estar viniendo a Culiacán para recibir mi quimios, y cuando estoy aquí me quedo en Casa Valentina, a veces hasta una semana completa, y me gusta estar aquí porque hay muchos juegos, nos tratan muy bien”, señaló la pequeña.

Reina compartió que es la más pequeña de tres hermanos: Perla, de 24 años de edad, y Héctor, de 14, y junto a su mamá Míriam, le gusta jugar, pasando bellos momentos juntos.

Platicó también que, aunque en estos momentos no acude a la escuela por cuestión de la pandemia, disfruta mucho sus clases en línea, pero le gustaría más estar con sus compañeros de segundo de primaria. Gusta de la materia de matemáticas, y español, así como ir al parque, y explorar cosas nuevas.

“Mi sueño es poder conocer la playa, no la conozco, siempre he querido ir, pero no se ha podido, y también quiero ir a Disneylandia”, resaltó.

Consciente que está delicada de salud, y tal vez no puede hacer muchas cosas como otros niños por cuidarse, eso no la detiene, y con una gran sonrisa que ilumina su rostro, dijo que quiere curarse, y algún día trabajar para ayudar a su mamá Míriam.

¿CÓMO AYUDAR?

Recientemente, Casa Valentina, lugar donde se hospeda la pequeña en Culiacán cuando viene a recibir sus quimioterapias, echó a andar el programa Tapatón y Librotón, con la meta de reunir más de 100 toneladas de plástico y papel, lo cual se convertirá en dinero que permitirá apoyar en los tratamientos de los niños con cáncer. Uno de ellos es Reina, por lo que si le interesa apoyar, lleve todas sus tapas, libros viejos y maltratados, o plástico a sus instalaciones.

Casa Valentina, que dirige su fundadora Elizabeth López, está ubicada en Constituyente Ignacio Ramos Praslow 1920, Colonia Libertad, teléfono 667 713 1101.