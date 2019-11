CARNAVAL 2020

Desean reinar en Carnaval

La próxima celebración de la máxima fiesta porteña ha despertado el interés de las jóvenes mazatlecas por ser sus representantes

Héctor Guardado

Mazatlán._En Mazatlán, el tiempo se mide en carnavales y para conocer a las posibles integrantes de realeza que formará parte del Carnaval Internacional 2020 Somos América. Pasión, Alegría y Esperanza, Noroeste hace la segunda entrega de entrevistas con Leslie Díaz, Jaqueline Arenas y Norma Mellado.

Leslie Díaz

Una candidata con tres profesiones

Con la firme decisión de sumar otro triunfo en la vida, Leslie Díaz Díaz es la cuarta candidata de una docena de jóvenes que buscan ser Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020, un sueño colectivo en su núcleo familiar, al que cada día se suman más amigos y familiares.

“Ser candidata del Carnaval es un sueño que mi familia y yo hemos alimentado desde hace mucho tiempo; nunca pensé que algún día me animara a lanzarme, pero aquí estoy. Me ayudó mucho el hecho de que el verano pasado termine las tres carrera que estaba estudiando: Terapia Física, Cosmetología y Maestra de primaria, esta última por la Universidad Pedagógica”, comenta.

Poseedora de inteligencia y una extensa preparación académica, no cesa en su afán de tener un alto estándar de formación. Actualmente se está tomando clases de pasarela con Édgar Navarro, también recibe clases de oratoria con Mario Go, ya que sabe que para ser Reina del Carnaval no basta con tener una cara bonita, sino que es necesario contar con un amplio bagaje cultural y tener una importante proyección personal.

“Todas las cualidades humanas son importantes para una candidata, pero para enfrentar el momento del concurso, creo que es importante llevar bien afinadas las herramientas de del modelaje, la oratoria y la belleza, que son las que más te ayudan a conseguir cualquiera de las dos coronas del Carnaval”, destaca.

Al compartir sus motivaciones para participar en la contienda carnavalera, recordó que una de las situaciones que ayudaron para que se convenciera de entrarle este año fue su colaboración en la campaña de su amigo, Fernando Kolbec, Príncipe del Carnaval 2019.

“El año pasado estuve participando muy intensamente en las campañas de Fernando Kolbec y Yamilé Zataráin, en ese contacto directo con la organización de la fiesta me quedó claro que todo es muy transparente y legal, antes pensaba que las coronas se compraban”, expresó la profesionional de la belleza.

Esta experiencia y la ilusión de ser parte de la historia porteña son lo que hoy hacen de Leslie una de las más entusiastas candidatas, ya que nada ha sido como se lo habían contado. La experiencia le está dejando vivencias increíbles y, sobre todo, amistades.

“Soy una persona auténtica, pero el valor más importante que creo deben tener los seres humanos es la humildad. Yo me he preparado mucho para la vida y eso me va a servir para desempeñar bien los compromisos que tiene una Reina del Carnaval”, asegura la también maestra.

Dice que si consiguiera una de las coronas, le gustaría ser recordada como una Reina del Carnaval que supo ser sencilla y humilde en su trato con el pueblo, ya que es parte de él y conoce sus alegrías y necesidades.

En su memoria, están muy presentes las reinas Olga Rodríguez, Reina del Carnaval 2008, quien además fue muy querida por la gente, así como a Karen Tirado, reina de Juegos Florales en 2010, porque es una mujer simpática, hermosa e inteligente. Ambas representaron con gran orgullo a la ciudad.

Leslie Díaz Díaz

Edad: 25 años

Ocupación: Esteticista

Nivel de estudio: Estudió tres carreras: licenciatura en Terapia Física, Cosmetología y maestra de primaria.

Color de porra: Blanco

Papás: Zulma Díaz y José Díaz.

Hermanos: Daniel Díaz

Pasatiempo: Trabajar, ir a la playa y escuchar música.

Jaqueline Arenas

Con su corazón en la corona

Vivir de cerca el reinado de su mejor amiga, Alexa Méndez, Reina del Carnaval 2018, y el afecto de su prima, Karen Tirado, Reina de Juegos Florales 2010, fueron el detonador para que Jaqueline Arenas Tirado hoy busque una de las coronas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Formada en el seno de una familia en que la afición por las bellas artes y el altruismo son parte fundamental, Jaqueline es la menor de tres hermanos. Al igual que sus padres, Armando Arenas e Irma Tirado, ellos la apoyan siempre en todas sus aventuras, por lo que en esta ocasión no es la excepción y están con todo promoviendo su campaña.

“Desde chiquita, siempre he admirado a las reinas de nuestro Carnaval y lo que más me motivó a participar es que quiero pertenecer a la familia carnavalera, quiero llegar a lucir un atuendo real, portar una corona y ser la próxima reina. Mi familia me apoya en esta aventura y sé que mi preparación es básica, tengo además el apoyo del maestro Jesús Valenzuela”, comenta.

En su familia, la celebración del Carnaval es motivo de reunión con tíos, primos abuelos y amigos. Para ver mejor los desfiles, suelen rentar una habitación de hotel o un departamento en el Malecón; el Sábado de Mal Humor, asisten al Combate Naval y a la Machado, viviendo intensamente cada evento, sabiendo que cada momento es único e irrepetible.

“Creo que las coronaciones son los eventos más emotivos que tiene nuestra fiesta. Me ilusiona mucho el saber que hoy tengo la posibilidad de ser protagonista de una de ellas y al hacerlo, pasaré a formar parte de nuestra historia”, añade.

Segura de su empatía, de su preparación, espíritu de lucha y dedicación, Jaqueline considera ser una joven mazatleca digna de ser Reina del Carnaval o de Juegos Florales, pues en la noche de la elección, el jurado determinará el resultado, de acuerdo con su desempeño y proyección.

“Soy una mujer muy persistente, siempre lucho hasta conseguir lo que deseo. Creo que tanto hoy como siempre, voy a dar todo de mí, a poner mi empeño, mi corazón y mi todo para portar con dignidad alguna de las dos coronas del Carnaval, como lo han hecho otras dos reinas que son muy queridas para mi, Karen Tirado, que es mi prima, y Alexa Méndez, quien es como una hermana, siempre estamos juntas, nos queremos mucho”, dice emocionada.

De llegar a ganar una corona, Jaqueline está segura de que el altruismo y la acción social serán parte de las actividades que promueva entre la sociedad porteña, pues existen en la ciudad algunos grupos vulnerables que requieren de una atención urgente y especial, como son los niños.

“Quiero hacer algo por la sociedad, promover la salud y enfocarme con las asociaciones que apoyan a la niñez. Hace tiempo estuve haciendo trabajo de altruismo en FloreSer, una asociación que hace un trabajo muy bonito para ayudar a las niñas”, comparte.

“Siento que es necesario promover a estas agrupaciones, apoyarlas, que más gente se acerque a ellas y que también se sume, Mazatlán necesita más altruismo”.

Jaqueline Arenas Tirado

Edad: 22 años

Ocupación: Estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia.

Color de porra: Gris y plata

Papás: Irma Tirado y Armando Arenas.

Hermanos: Karina y Armando

Pasatiempo: ir a la playa, nadar, kayak, jugar voleibol, estar con los amigos, ver series y películas.

Norma Mellado

Vive un reto personal

Desde hace un par de años, Norma Alicia Mellado Canizález estaba interesada en participar en la contienda por la corona del Carnaval de Mazatlán, pero por diferentes razones se le pasaba la fecha del casting y este año estuvo muy al pendiente de las convocatorias, así que en cuanto salieron, fue a pedir informes y logró estar a tiempo para inscribirse y tras la rigurosa selección del comité organizador, hoy es candidata.

“Me motivó a entrar a la competencia de este año el hecho de que en las contiendas del Carnaval anteriores, yo colaboré en la campaña de Melissa Gaytán y Ana Vázquez. El estar tan cerca de la acción hizo que despertara en mí el anhelo de vivir esa bonita experiencia”, confiesa.

Fue así como se dio cuenta que con el transcurso de la contienda, las candidatas iban cambiando para bien, entrando en un proceso de evolución en el que aprendían muchas cosas y lograban ser mejores personas.

“(A ellas) les sirvió para su superación personal porque la competencia también es una plataforma para relacionarse con mucha gente, que en el futuro te puede ayudar a consolidar un trabajo, una carrera”, considera.

Además del crecimiento personal que significa ser candidata, en lo personal, Norma está tomando un curso en pasarela, en el que enseñan aspectos como proyección escénica y seguridad, además está con clases de oratoria, pues aunque tiene experiencia como modelo en desfiles, sabe que una Reina del Carnaval requiere de una formación integral para tener un mejor desempeño en su reinado.

“Yo soy la primera de mi familia en involucrarse directamente con la fiesta más importante de Mazatlán. Lo más difícil de ser candidata es asumir con responsabilidad todos los compromisos que se te presentan. Mi familia está disfrutando mucho esta experiencia, me estimulan mucho con su apoyo incondicional”, revela.

Si llegara a obtener una de las dos coronas del Carnaval, le gustaría que la recordaran por su sencillez, pues considera que es una cualidad que una reina mazatleca siempre debe practicar, pues el Carnaval es la fiesta del pueblo.

“Mi Reina favorita del Carnaval de Mazatlán es Amina Blancarte porque es una mujer muy bella y tiene la cualidad de la sencillez, además está muy bien preparada. El Carnaval te ayuda a superarte personalmente y eso es importante para cualquier mujer que vive en el tercer milenio”, cree firmemente.

Norma Alicia Mellado Canizález

Edad: 21 años

Ocupación: Estudiante universitaria

Color de porra: Rosa

Padres: María de los Ángeles Canizález y José Luis Mellado Ochoa

Hermanos: Luis Ángel y Alondra

Pasatiempo: Modelar, leer, deporte y bailar.