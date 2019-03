Desecha juez federal demanda de líder sindical de Guasave

El Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis declara improcedente la demanda de Alejandro Pimentel Medina contra actos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje

Reyes Iván Camacho

28/03/2019 | 12:28 AM

GUASAVE._ Un Juez federal desechó la demanda de garantías contra actos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave promovida por Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, por ser notoriamente improcedente.

El fallo lo dio José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito, el 27 de febrero de este año, pero se hizo del conocimiento público apenas el miércoles, al ser filtrado a los medios de comunicación por el Gobierno Municipal de Guasave.

La demanda de amparo promovida por Pimentel Medina señala como acto reclamado el acuerdo del 28 de enero de 2019 expedido por el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave relativo al procedimiento paro-procesal o voluntario solicitado por el Ayuntamiento de Guasave, por conducto del Oficial Mayor, respecto a la rescisión hecha valer en contra del líder sindical.

El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje acuerda tener por admitida la solicitud planteada y por ende se comisiona a la actuaria proceda a notificarle personalmente el acta de rescisión que se levantó con fecha 24 de enero de 2019 por parte del Ayuntamiento de Guasave, por conducto del Oficial Mayor, cita el documento.

Dicho acto reclamado, a juicio del Juez federal, no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte agraviada que tutela la Constitución, agrega.

“Esto es, el acto impugnado no afecta los derechos fundamentales de la parte quejosa, que tutela la Carta Magna, para que sea procedente el amparo indirecto, ya que la resolución antes mencionada no es un acto en el juicio que tenga sobre ellos una ejecución que sea de imposible reparación”, argumenta.

El Juez explica que el Tribunal Municipal solo actúa como ente notificador del inicio del expediente para-procesal promovido por el Ayuntamiento en contra de Pimentel Medina, lo que significa que hasta este momento procesal no existe una contienda entre las partes, pues solo se trata de dar aviso de la resolución laboral.

“En estas circunstancias, al no ubicarse el acto reclamado, lo que procede es desechar la demanda por notoriamente improcedente”, dice el documento.

En la filtración que se dio de esta información por parte del Ayuntamiento, reiteran que ante este fallo no reconocen la personalidad de Pimentel Medina y, por lo tanto, no se visualiza cercana la posibilidad de la revisión del contrato colectivo de trabajo, porque no se sentarían a negociar con él.

Esta filtración se da un día después de que Pimentel Medina intentara platicar con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para informarle sobre los supuestos atropellos en los que han incurrido el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y el Ayuntamiento de Guasave en contra de representantes del Stasag.