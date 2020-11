Deserción escolar durante pandemia es de apenas 1.6% en Sinaloa: Secretario de Educación

Juan Alfonso Mejía López, titular de la SEPyC, explicó que gracias a los trabajos hechos desde la secretaría se ha logrado mantener a la mayoría de los alumnos en el ciclo escolar, además dijo también que no hay fecha de regreso a las aulas en los municipios donde ya no hay contagios de Covid-19

Antonio Olazábal

La deserción escolar durante la pandemia de Covid-19 es de apenas del 1.6 por ciento, afirmó Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación y Cultura del Gobierno de Sinaloa.

El funcionario del Estado indicó que a nivel federal la deserción podría llegar hasta un 10 por ciento, sin embargo en nuestra entidad raspa solo el 2 por ciento.

"Los cálculos que se tenían desde la propia Secretaría de Educación Pública es que pudiera llegar una deserción de hasta 10 por ciento, en Sinaloa desde el ciclo escolar anterior empezamos una estrategia que se llama 'desde hoy a la escuela', es una estrategia que la hemos venido compartiendo con ustedes pero la próxima semana regresaremos en este tema", explicó.

"Hoy les puedo compartir que en el caso de Sinaloa ha habido una deserción de 1.6 por ciento, y esto se debe creo yo fundamentalmente a que venimos dándole seguimiento a 132 mil 573 niños, jóvenes, desde el ciclo anterior a alrededor de 16 mil cartas que estuvimos haciendo llegar a padres de familia, con nombres y apellido a más de 7 mil 163 niños y niñas que fueron los directores que fueron a buscarlos y creo que esta multiplicidad nos ha llevado a hablar de una batalla bastante exitosa en contra de la deserción escolar", añadió.

Juan Alfonso Mejía López, secretario de SEPyC.

Mejía López dijo también que a pesar de que en varios municipios de la entidad ya van días donde no se han registrado nuevos casos de Covid-19, no hay enfermos a causa de este mal, de momento no se planea un regreso a las aulas, al menos no del Estado, es un tema de la Federación.

"El Gobernador hizo un planteamiento, intentó esa posibilidad de que se regresara en la parte de los municipios, sin embargo existe un consejo nacional de salubridad donde se plantea que es la Secretaría de Salud a nivel federal quien debe dar el aval y el permiso, cosa que no lo dio al día de hoy", detalló.

"Nosotros desde la parte de educación estamos listos con los distintos protocolos, pero sabemos que tenemos que respetar este consejo nacional de salubridad, mientras no sea la Secretaría de Salud Federal quien nos permita este regreso, tendremos que seguir con educación a distancia", agregó.