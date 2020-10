Desestima Estrada Ferreiro gestiones para juicio político y demandas por comerciantes

El Alcalde de Culiacán comenta que los locatarios del centro, que buscan una indemnización de $200 millones, deben de sustentar sus pérdidas con hechos y cómo las contabilizan

Belem Angulo

La demanda que planea la Unión de Locatarios del Centro contra el Ayuntamiento de Culiacán carece de fundamentos, por lo que no procederá, señaló el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

El proceso penal buscaría que los comerciantes sean indemnizados por un monto total de 200 millones de pesos, para cubrir presuntas pérdidas económicas ocasionadas por las decisiones de la Comuna en relación al manejo de medidas preventivas para evitar aglomeraciones durante la pandemia por coronavirus.

"Cualquier demanda que se haga tiene que estar sustentada en una serie de hechos", comentó el primer edil.

"Deben de justificar con qué sustentan ellos en qué consisten las pérdidas, cómo las contabilizan, cómo lo van a acreditar".

A finales de abril, el Gobierno municipal cerró al tráfico vehicular calles del centro de Culiacán para así evitar aglomeraciones en la zona y que los transeúntes circularan en los espacios libres de automóviles, esto debido a la pandemia por coronavirus.

Esta limitación se ha disminuido de manera gradual, actualmente solo ciertas zonas otorgan un carril para vehículos y otro para peatones.

El martes, agremiados a la Unión de Locatarios informaron su intención de presentar la demanda en contra del Ayuntamiento, alegando que la limitación de vialidades afectó directamente sus ventas.

"Vamos a iniciar el proceso de demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para buscar que el Ayuntamiento nos pague los daños que nos está provocando económicamente en nuestro patrimonio, debido a que nuestros negocios no tienen las ventas que nosotros requerimos para subsistir, para pagar renta, impuestos, empleados, y gastos que se generan con un negocio abierto”, destacó el presidente de la Unión de Locatarios del Centro, Miguel Ángel Millán Meza.

Además, se instaló una mesa de recolección de firmas, a un costado del Mercado Garmendia, para llevar a juicio político a Estrada Ferreiro, por la medida de crear un circuito peatonal en el primer cuadro de la ciudad, argumentando violaciones al libre tránsito.

El Alcalde señaló que la cantidad solicitada como indemnización no puede ser sostenida por falta de comprobaciones.

"No hay una sola persona en el centro de la ciudad que justifique que por estar limitado el tráfico de vehículos están perdiendo 200 millones de pesos", explicó el Mandatario municipal.

"Yo no veo algo serio en esa manifestación que hicieron porque me queda muy claro quiénes son y lo que pretenden".

Agregó que el movimiento protagonizado por los locatarios tiene intereses políticos.

"Quieren generar ruido, generar escándalo, las campañas ya empezaron desde hace mucho y en eso andan tratando de atacar al Ayuntamiento o a quien creen que represente un riesgo para su candidato o a quién le pagan para hacer eso", comentó.

Previo a esta nueva demanda planteada por 200 millones de pesos, ya existe una que fue presentada la semana pasada, por una cifra de 10 millones de pesos, y el proceso de la misma aún sigue en estos momentos, también ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en proceso de revisión, reveló Millán Meza. Sin embargo, el Presidente municipal informó no haber recibido notificación alguna.

MANIFESTACIONES Y HUELGA DE HAMBRE

A principios de julio, los comerciantes comenzaron una serie de manifestaciones en contra de la peatonalización del centro, advirtiendo que sus negocios se verían afectados económicamente.

“Una vez más estamos exigiendo que abran las calles al tráfico urbano y particular, esto porque los negocios están muriendo. Jesús Estrada Ferreiro está ahorcando nuestra economía, ya no tenemos despensas en casa, ni ahorros, y no podemos seguir soportando más”, resaltó el dirigente, Miguel Ángel Millán Meza.

Esta situación culminó en una huelga de hambre que duró 5 días y envió a los dos huelguistas, Millán Meza y Alejandro Angulo, al hospital.

"Empecé a sentir mucho sueño y mi compañero se desvaneció", dijo Millán Meza.

Durante la huelga señalaron no haber recibido atención de ningún tipo del Gobierno municipal.