Desestima Estrada Ferreiro solicitud de juicio político en su contra

El Alcalde de Culiacán asegura que el Diputado Pedro Villegas Lobo no tiene los elementos para entablar un juicio político en su contra, por abuso de autoridad

Belem Angulo

CULIACÁN._ La solicitud de juicio político en contra del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no representa preocupación para el mandatario municipal, ya que confía en que no procederá, reveló.

"Estoy seguro que no lo va a iniciar porque no tienen elementos para hacerlo, En lo particular él no me merece ninguna opinión ni mucho menos", señaló.

El jueves, el Diputado morenista Pedro Alonso Villegas Lobo presentó una solicitud para juicio político en contra de Estrada Ferreiro por la acusación de abuso de autoridad, esto debido al descuento que se les aplicó a trabajadores del Ayuntamiento en abril, para la compra de despensas para regalar a personas de escasos recursos en el municipio.

"Él no es nadie para iniciar un juicio político, lo más que puede hacer es una demanda, ya que él no puede iniciar ningún juicio, es el Congreso que puede iniciarlo... y no creo que sean tan inconscientes los diputados como para seguirle el juego a una persona como él que tiene antecedentes gravísimos y muy vergonzosos", subrayó el primer edil.

Según explicaba el comunicado donde se anunció en su momento el descuento, el Ayuntamiento sostuvo reuniones con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, mismo que dio el consentimiento para llevar a cabo dicho descuento.

“Las despensas serán adquiridas con aportaciones del Gobierno de Culiacán, de los servidores de confianza, de los sindicalizados y de los eventuales que reciban una percepción mensual de 9 mil pesos o más”, detalla el punto número dos del acuerdo.

En el documento se detalla que el descuento se realizó durante la segunda quincena de abril y fue de 150 pesos para sindicalizados y 200 pesos a trabajadores eventuales o de confianza.

"Ese descuento que le hice a los trabajadores, yo también aporté, es para el pueblo precisamente, no para un grupo de personas. El acuerdo que se hizo fue con el sindicato, él no tiene ninguna injerencia, no le compete", comentó el Alcalde.

"Ese descuento pactado con el sindicato y que fueron 150 pesos nada más. Quedó sujeto a la aceptación o no de las personas que quisieran aportar, quien no estaba de acuerdo iba a solicitarlo y a la siguiente semana se les devolvía su dinero, sin ningún problema", destacó.

Agregó que solamente se le regresó el monto descontado a la síndica procuradora Sandra Martos Lara, ya que fue la única que lo solicitó, además de dos quejas que tuvieron por empleados del municipio que únicamente señalaron su inconformidad sin requerir una devolución.