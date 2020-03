Desgarrador relato del Papu GÃ³mez desde Italia, cumbre de la Pandemia de Covid-19

FUTBOL

Desgarrador relato del Papu Gómez desde Italia, cumbre de la Pandemia de Covid-19

El futbolista argentino cuenta de forma cruda como se vive de cerca el pánico por el coronavirus que ha matado a más de 5 mil italianos

Noroeste / Redacción

Desde Bérgamo, una de las ciudades en Italia más golpeada por el coronavirus, Alejandro Darío Gómez, jugador del Atalanta, relató cómo ha sido la experiencia de vivir en cuarentena, en uno de los países donde más casos de Covid-19 se ha reportado y donde hasta ahora registran más de seis mil personas fallecidas.

“No sabemos cuándo va a parar. Una situación dramática porque hay muchísimos contagios por día. Se está respetando muchísimo la cuarentena, pero igual todavía hay un poco de gente en las calles. Hubo una polémica muy grande con los runners porque salían a correr a las plazas y no es así. No voy a correr yo, que soy deportista y es mi trabajo... Pero lo que llama la atención es que a pesar de no haber casi gente en la calle, sigue habiendo unos 600 o 700 casos por día en toda Italia”, platicó en entrevista para el diario Olé.

El jugador argentino recordó las imágenes del ejército italiano entrando en camiones a Bérgamo para trasladar cadáveres y cremarlos, ya que en los cementerios de la localidad ya no había espacio para tal cantidad.

“Los hospitales están llenos y no hay más lugar para los enfermos. El otro día vinieron los militares para llevarse los cajones con los muertos y cremarlos en otro lado porque acá ya no hay lugar en los cementerios. Es tremendo. Todas las mañanas me levanto a mirar las noticias y siempre son malas”, agregó.

Señaló que el problema se agravó en Italia debido a la desinformación que existió en las primeras semanas cuando el Covid-19 comenzó a propagarse a mayor velocidad.

“Al principio había mucha desinformación y que todos lo tomamos muy a la ligera. Pensamos que era una gripe más, entonces seguimos haciendo vida normal. Después, cuando aparecieron las zonas rojas en todo el país y la crisis sanitaria, se tomó conciencia de lo que verdaderamente estaba pasando”, concluyó.