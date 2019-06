Designa Ayuntamiento de CuliacÃ¡n nueva Directora del DIF Municipal

Designa Ayuntamiento de Culiacán nueva Directora del DIF Municipal

Lydia Peinado Aguirre ocupara la dirección de la paramunicipal luego de la renuncia de Hecbel Rubí López Caballero el día de ayer

Noroeste / Redacción

El día de hoy Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán designó a Lydia Peinado Aguirre como la nueva Directora del DIF de la capital del Estado, luego de la renuncia de Hecbel López Caballero.

Ayer López Caballero renunció por motivos personales a la dirección del DIF Municipal, en sí, no abundó los detalles, sin embargo hoy el Alcalde de Culiacán afirmó que la ex funcionaria se retiró del cargo porque no quiso que el administrador del DIF lo movieran de puesto.

