Designación de Bartlett en la CFE es una ofensa para mi familia: Manuel Clouthier

El diputado independiente en Sinaloa publicó una serie de mensajes a través de su cuenta de la red social Twitter, en los que calificó a Manuel Bartlett como un "pinche viejo decrépito", "mapache electoral" y "represor"

Carlos Álvarez

01/08/2018 | 10:37 AM

MÉXICO._ Manuel Clouthier Carrillo aseguró este miércoles que no está enojado con la designación de Manuel Bartlett Díaz como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que por el contrario.

"Estoy gozando dándole chingazos porque es una antítesis de los valores democráticos que el próximo gobierno debería representar (el de Andrés Manuel López Obrador)", expresó.

Ayer, el diputado independiente en Sinaloa publicó una serie de mensajes a través de su cuenta de la red social Twitter, en los que calificó a Manuel Bartlett como un "pinche viejo decrépito", "mapache electoral" y "represor". Y este día, el hijo del ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Clouthier del Rincón "Maquío", calificó como "una estupidez" el nombramiento realizado por el virtual presidente electo.

"Estoy gozando en echar chingazos a Bartlett, una de cal por las que van de arena. Mi padre fue víctima de la represión de Bartlett cuando era el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid", aseguró al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva en su programa matutino de Radio Fórmula, además de que aseguró a su hermana Tatiana Clouthier tampoco le gustó el nombramiento de Bartlett, porque "tiene los tamaños para decir lo que no le gusta, no me la pasen por chaira".

Clouthier Carrillo insistió en que Bartlett Díaz es la antítesis de los valores democráticos que necesita el país en este momento, y que junto con López Obrador son parte de una secta secreta, además de que consideró como una ofensa para su familia el nombramiento del político poblano como integrante del gabinete.

"Estos son los que mataron a mi padre Maquío, Salinas y Gutiérrez Barrios! No fue Bartlett; Bartlett lo reprimió, lo difamó, le invadió las tierras agrícolas, se robó la elección del 88, todo esto en el sexenio del mediocre de Miguel de la Madrid!", publicó ayer el diputado local independiente en un tuit.