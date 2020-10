Designan a César Fredy Montoya encargado de despacho en Salvador Alvarado

El Cabildo acuerda notificar al Congreso del Estado la ausencia del Presidente Municipal, para que el Poder Legislativo proceda a designar un Alcalde sustituto

Reyes Iván Camacho

09/10/2020 | 12:01 AM

GUAMÚCHIL._ Por unanimidad, el Cabildo de Salvador Alvarado acordó designar como encargado de despacho de la Presidencia Municipal al Secretario del Ayuntamiento, César Fredy Montoya Sánchez.

En conferencia de prensa conjunta entre Secretario y regidores, y después de guardar un minuto de silencio en recuerdo a Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien falleció la tarde del miércoles, Montoya Sánchez informó de los acuerdos tomados por el órgano de gobierno.

“Tenemos una responsabilidad institucional, un compromiso con el pueblo de Salvador Alvarado”, comentó, “el Cabildo de Salvador Alvarado esta mañana de manera unánime ha tomado la decisión de que la figura del Secretario del Ayuntamiento asuma como encargado de despacho del Municipio de Salvador Alvarado y en un gesto de solidaridad declararse en sesión permanente”.

Además, agregó, el Cabildo tomó el acuerdo de notificar al Congreso del Estado la ausencia definitiva del Alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, para que proceda con lo conducente conforme a la ley y designe al Presidente Municipal sustituto para culminar este periodo de gobierno.

El Regidor del PAS, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, exhortó al Congreso del Estado a nombrar a alguien que sea parte del Cabildo de Salvador Alvarado o que esté dentro de la actual administración para que le pueda dar seguimiento al trabajo que venía realizando Ortiz Sánchez.

“Que se nombre a una persona, de ser posible, dentro del seno de regidores o alguien que esté en la administración para poder que le dé seguimiento, ya que alguien que venga de fuera, sin conocer la dinámica que ya tenemos, el equipo de trabajo que hemos venido desarrollando, va a ser muy difícil”, opinó.

Agregó que si bien la ley no lo contempla, debe de ser preferentemente una persona emanada del PRI, porque fue el partido que ganó la elección constitucional y se debe respetar la voluntad ciudadana.

La regidora Patricia Dautt pidió a los diputados locales no equivocarse en la designación de la persona que vendrá a tomar las riendas del Municipio de Salvador Alvarado y sea alguien comprometido y conocedor de las problemáticas del pueblo.

“Le hago un llamado al Congreso del Estado que ojalá sean responsables en elegir a esa persona que está esperando Salvador Alvarado para sustituir al Presidente Carlo Mario, que fue un gran hombre gestor. Ojalá el Congreso no se equivoque, no queremos a alguien que venga y no tenga la responsabilidad de seguir viendo por el bienestar del pueblo”, expresó.

El edil del PAN, Gilberto Lugo Sánchez, manifestó que la mejor manera de reconocer a Carlo Mario Ortiz es trabajar de manera incansable por los habitantes de Salvador Alvarado.

Marco Antonio López González, del PRI, subrayó que en el acuerdo para notificar al Congreso la ausencia del Alcalde se solicitó que tome la decisión más idónea y que sea una persona que tenga pleno conocimiento de la problemática de Salvador Alvarado.

El Cabildo fue declarado en sesión permanente hasta que el Congreso del Estado nombre al Presidente Municipal sustituto, en un plazo de cinco días.