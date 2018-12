Desiste Stasag de huelgaâ€¦ por lo pronto; da prÃ³rroga al Ayuntamiento de Guasave

STASAG

Desiste Stasag de huelga… por lo pronto; da prórroga al Ayuntamiento de Guasave

Ponen nueva fecha de estallamiento para el 17 de diciembre; les deben más de 4 millones de pesos en prestaciones

Reyes Iván Camacho

03/12/2018 | 10:27 AM

GUASAVE._ El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave desistió de estallar la huelga este lunes y concedió una prórroga hasta el 17 de diciembre, para dar más tiempo a que las nuevas autoridades se empapen de los pendientes que tienen con ellos, informó Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Stasag subrayó que el organigrama municipal no está completo, incluso no han designado al nuevo presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, además de que recibieron una administración en crisis y no quieren verse "gandallas" estallando una huelga en esas condiciones.

"Lo más prudente para nosotros es una prórroga y que el Ayuntamiento se empape de la situación y ellos mismos nos den fechas donde puedan abonarnos. SI nosotros hubiéramos estallado una huelga, la hubiéramos estallado sin rumbo, porque ellos todavía no tienen el conocimiento, más desgaste para nosotros, más desgaste para el Gobierno municipal de Aurelia Leal", indicó.

Estos 17 días que están concediendo de prórroga son para que las autoridades municipales se acomoden y se informen bien de la situación con el sindicato y que el 17 de diciembre puedan llevar un ofrecimiento de pago en la rezagos de prestaciones y arrastran, manifestó.

"Que en 17 días puedan ellos puedan tener opciones de ofrecimiento hacia nosotros, no queremos ponernos como gandallas y que digan que la administración llega con desconocimiento de esto y le aplicamos una huelga y le damos un golpe político, no es eso, es que busquen la forma de caminar y que se nos resuelva", expresó.

El dirigente sindical detalló qué son más de 4 millones de pesos los que les en deben diferentes conceptos de prestaciones, siendo la caja de ahorro donde tienen mayor rezago acumulado, con más de 2 millones de pesos.