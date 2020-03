Desmantelan andador turístico de El Maviri, GPO le hace chamba al Ayuntamiento

Unas horas después de que trascendiera en redes sociales el desmantelamiento del andador de El Maviri, las autoridades municipales justificaron los trabajos y explicaron la participación de GPO

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Este miércoles inició el desmantelamiento de algunas secciones del andador turístico de El Maviri, y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente le hace la chamba al Ayuntamiento, pero dicen que es 'de favor'.

El activista Joel Ulises Pinzón Vázquez, integrante del colectivo 'Aquí No', reveló los trabajos en redes sociales.

"Esta es la cuarentena del Billy (Chapman), para esto quiere prohibir el paso de la gente aquí a la playa de El Maviri, para aprovechar y desmantelar esta obra, este proyecto que hicieron otras administraciones, de lo poco bueno que hicieron... pero aquí lo curioso es quién está haciendo el trabajo, ¡mira nomás!, ahí dice ProMan, empresa que pretende construir la planta de amoniaco en Topolobampo", dice en un video que difundió.

"Podemos ver que las maderas no están en tan malas condiciones. De hecho, había una propuesta de parte de los prestadores de servicios de El Maviri de participar junto con el gobierno para que éste fuera rehabilitado, porque sí es un importante atractivo turístico que se tiene aquí... Era cuestión de que le dieran un buen mantenimiento", añade.

Indicó que las autoridades habían expuesto en alguna ocasión que retirar el andador costaría alrededor de un millón 200 mil pesos, por lo que acusó a los gobiernos de Ahome y Sinaloa de dar 'respiración artificial' a la subsidiaria de Grupo ProMan en México, pues su ambicioso proyecto de la planta de amoniaco no ha podido concretarse y está en riesgo el financiamiento que recibirían para desarrollarlo.

En este sentido, cabe recordar que hace un año la empresa tuvo participación en la construcción del paso superior del bulevar Rolando Arjona, en el cruce con el bulevar Pedro Infante, en Culiacán.

Solangel Sedano Fierro, directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, indicó que habían detectado secciones del andador que no estaban aptas para el uso y disfrute de los visitantes, y los trabajos de desmantelamiento ya se tenían programados para estas fechas.

"Con anticipación el Gobierno Municipal tiene que generar los permisos necesarios ante el Gobierno Federal, se entiende que es una isla y por lo tanto nosotros tenemos que realizar los permisos y avisos pertinentes, en este caso pues fue ante Semarnat, y se tuvo a bien tomar en cuenta lo que es Profepa y CONANP, que es la administradora de la isla. Y cabe mencionar, que estos trámites no se hacen de la noche a la mañana, existe una planeación y una logística", dijo.

Mientras que el director de Obras Públicas, Ramiro Jesús Cota Gastélum, expuso que se encontraron deficiencias en la profundidad de los pilotes y errores físicos en la construcción del andador.

"No se va a retirar al cien por ciento, se van hacer unas rampas para acceso a las playas, se va a cuidar que se hagan unos miradores y unas escalinatas, hay algo que queda ahí, las partes más seguras", dijo.

Asimismo, aseguró que la empresa GPO los está apoyando 'de favor', y la inversión que se genere por la complementacion en la rehabilitación de una escalera o la rampa correrá a cargo de la empresa.

"Tenemos acercamiento con una empresa privada que nos apoyó solamente para lo que es el retiro, nosotros vamos a hacer los acarreos, nosotros vamos a hacer los resguardos de los elementos que se van a retirar, no hay ningún contrato de obra pública, no hay ningún contrato hacia una empresa cualquiera, no hay ningún contrato de por medio, solamente va a ser la donación de los equipos por parte de la empresa", declaró.

Cabe mencionar, que el Gobierno Municipal no ha renovado las licencias de construcción y uso de suelo para la planta de amoniaco, pues el trámite está detenido por disposición legal, debido a los juicios de amparo en proceso contra el proyecto.