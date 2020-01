Despacho extranjero denuncia a Santiago Nieto ante FGR por violar presunciÃ³n de inocencia

Despacho extranjero denuncia a Santiago Nieto ante FGR por violar presunción de inocencia

Lo anterior, por las declaraciones que realizó el titular de la UIF -que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 13 de enero contra el consultor político Jordi Segarra Tomás, sobre un supuesto lavado de dinero

Noroeste / Redacción

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue denunciado por el despacho extranjero Silvestre Advocats, de Andorra, ante la Fiscalía General de la República, por la presunta responsabilidad del funcionario federal en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.

Con ello se violó la presunción de inocencia de su cliente, según indicó el despacho con sede en Andorra, que dio a conocer que presentó una denuncia, pero aclaró que por el momento no hará públicos los detalles, "con la finalidad de no entorpecer el correcto desarrollo de la instrucción".

El despacho extranjero anunció que en breve realizarán en el Principado de Andorra "todas las acciones en Derecho que amparen al Sr. Segarra contra las autoridades mexicanas que han colaborado en la difusión, creación y confección de cualquier información que resulte falsa".

DESENCUENTRO ENTRE FGR Y UIF POR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El 9 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo de Nieto Castillo, titular de la UIF, tras el reclamo del fiscal general de la República, Gertz Manero, quien un día antes acusó que en el Gobierno Federal hay “unidades” que no respetan la presunción de inocencia.

El mandatario nacional reconoció que existe una protesta porque la UIF, difunde información que pone en riesgo el debido proceso, por lo que ya se busca un entendimiento con la FGR.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que existe una legítima protesta de Gertz Manero, ya que defiende la autonomía de la Fiscalía.

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer”, dijo el Presidente.

“Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta protesta por parte del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al mismo tiempo es muy importante el trabajo de las UIF, si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero”, dijo López Obrador.

Al ser cuestionado si le pediría a Nieto Castillo que fuera más cuidadoso con sus declaraciones, el mandatario nacional aseguró que el titular de la UIF “no hace nada sin consulta con el presidente”.

“Es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a hablar sobre lavado de dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también, siempre y cuando no se afecte el debido proceso, estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo”, aseveró.

"La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, y qué bueno que lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía sino del Gobierno, que no respetan esa presunción", dijo el fiscal general de la República, el 8 de enero, durante la Reunión de Embajadores y Cónsules.

"Nosotros no hacemos ese tiempo de afirmaciones que vayan en contra de la presunción de inocencia, porque no son legítimas y además generan una grave crisis en el aspecto procesal, porque luego nos acusan de falta al debido proceso, pero hay quien sí lo hace, y todo el mundo lo sabemos", abundó Gertz Manero.

OTRAS DENUNCIAS CONTRA SANTIAGO NIETO

El diario Milenio hizo un recuento de que durante los últimos dos años, Nieto Castillo se ha visto involucrado en diversos escándalos tras su paso y salida de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, la del despacho extranjero Silvestre Advocats es la primera denuncia contra el titular de la UIF que se interpone en este sexenio.

Nieto Castillo encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pero fue destituido del cargo el 20 de octubre de 2017, por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, por supuestamente violar el código de conducta de la institución.

Al ex titular de la FEPADE se le acusó de hacer público un documento que debía mantener en reserva relacionado con la investigación de Odebrecht. Según el rotativo, la decisión derivó porque Nieto Castillo concedió una entrevista donde dio detalles de una carta que recibió por parte de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien es investigado por el citado caso.

En junio del 2018, la FEPADE presentó una denuncia de hechos ante la Visitaduría General de la PGR, debido a las declaraciones que realizó Nieto Castillo a una revista, donde manifestó que la familia del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, es socia de una filial de Odebrecht en México.

Asimismo, en abril de 2016, cuando Arely Gómez González era titular de la PGR, la Procuraduría comenzó una investigación contra el entonces fiscal Nieto Castillo, en calidad de indiciado, por supuestamente haber divulgado información sobre la indagatoria que en su momento lideró contra el entonces titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Arturo Escobar y Vega.