DespertarÃ¡ Annabelle mayor terror

CINE

Despertará Annabelle mayor terror

La tercera entrega de la muñeca diabólica llega mucho más aterradora que las anteriores, el filme se estrena el 27 de junio

Leopoldo Medina

El universo 'The Conjuring' sigue imparable y no parece que vaya a frenar cuando de asustar se trata, y que mejor manera de hacerlo que con la tercera entrega de la muñeca demoniaca, ahora con el título Annabelle: Viene a casa.

La película se estrena el 27 de junio, y en esta nueva entrega , decididos a evitar que Annabelle cause más estragos, los demonólogos Ed y Lorraine Warren llevan a la muñeca poseída a la sala de artefactos de su casa, colocándola 'a salvo' detrás de un vidrio sagrado protegido con la bendición de un sacerdote.

Pero una noche profana, el terror se levanta cuando Annabelle despierta a los espíritus malignos de la habitación con un nuevo objetivo: la hija de 10 años de los Warren, Judy, y sus amigas, quienes tendrán que lidiar con la muñeca diabólica.

Según el creador de la franquicia, James Wan, director, productor y guionista, conocido por sus trabajo al frente de filmes como Aquamán (2018), El Conjuro 1 y 2, Rápido y Furioso 7 (2015), entre otras, la muñeca no será la única preocupación que deberán tener presentes las jovencitas en la cinta, ya que Annabelle activará todos los artefactos encantados en la sala, convirtiendo al museo en un espacio de terror.

EL ANTECEDENTE

Las dos primeras películas hablan un poco sobre la historia de la muñeca poseída. En Annabelle (2014) se cuenta como una chica, miembro de un culto, mataba a sus padres para después cortarse la garganta mientras sostenía la muñeca.

Después llegó Annabelle: Creation (2017) la cual sirvió como una precuela de la primera, estableciendo que la muñeca ya estaba encantada antes de eso. Al parecer, esta fue poseída cuando un fabricante de muñecas y su esposa invitaron al espíritu de su hija muerta a meterse dentro del juguete, descubriendo que no sería su hija, sino un demonio, quien la poseería.

Estos convertirían su casa en un hogar de acogida para niñas huérfanas, siendo una de estas niñas, 12 años después, la mujer miembro del culto de la primera parte de Annabelle, poseída por ese demonio.

Fue en la Comic Con de San Diego de 2018, donde se reveló que esta tercera película de Annabelle sería una secuela de la primera entrega de 2014, por lo que esta es la última a tener en cuenta, temporalmente hablando.

Gary Dauberman, guionista de las dos primeras películas de Annabelle, es el encargado de escribir esta nueva entrega y, además, de ponerse tras las cámaras por primera vez. Para su debut en la dirección, este contará con James Wan como productor, por lo que la franquicia parece estar en buenas manos.

El ELENCO

McKenna Grace, la actriz de la maldición de Hill House es la protagonista de esta tercera parte, en la que dará vida a 'Judy Warren', hija de los protagonistas de 'Expediente Warren'. Sus padres serán Vera Farmiga y Patrick Wilson, que ya han interpretado a Ed y Lorraine Warren en el resto de cintas y que también aparecerán en este spin-off.

Junto a ellos estará Madison Iseman, a quien se vió en el filme Jumanji: Welcome to the jungle (2017), y que en esta película se pondrá en la piel de la niñera y prima de Judy.

Curiosidades