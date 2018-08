Despiden a administrativos del programa de inglÃ©s; en suspenso estatus de los maestros

PROGRAMA

Despiden a administrativos del programa de inglés; en suspenso estatus de los maestros

Alrededor de 50 trabajadores administrativos del programa de inglés fueron despedidos por falta de presupuesto, acusó una de las afectadas

Karen Bravo

Personal administrativo del programa de inglés de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa fue despedido por falta de presupuesto, acusó Karina Gutiérrez, trabajadora afectada.

Este lunes 50 trabajadores del área administrativa del programa de inglés fueron notificados de su despido, faltando al contrato colectivo de trabajo que vence a finales de este año.

“Hoy se nos notificó, hoy no dicen que ya no tenemos trabajo, y hay un contrato que se está violando, un contrato que fechado hasta el 31 de diciembre, nos están pidiendo que firmemos renuncia pero sin darnos explicación, que no hay presupuesto, ese es el argumento”, narró la trabajadora.

