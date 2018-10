Despiden a Omar en la Colonia Ferrusquilla de Los Mochis

La noche del sábado, el joven mochitense y su compañera Berenice Bonilla, originaria de Puebla, fueron atropellados en un crucero de la Colonia Los Pinos, en Culiacán, por un vehículo que era conducido a exceso de velocidad.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Cuando contaba apenas 14 años de edad, Omar Abit Lugo Espinoza decidió formar parte del Movimiento Antorchista, destacándose por su tesón en el activismo. Hoy, familiares, amigos y compañeros se despiden de él, reconociéndole su labor.

Sus restos fueron trasladados desde Culiacán y son velados en la casa de sus padres, ubicada sobre la calle Lola Beltrán de la Colonia Ferrusquilla, al norte de Los Mochis.

Dicho asentamiento fue fundado por el Movimiento Antorchista, y luego de que se le concediera un solar a la familia Lugo Espinoza, Omar se involucró como gestor social y promotor cultural.

'ERA UN MUCHACHO MUY ACTIVO'

Biélica Balbina Moroyoqui Cota, miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista y responsable del trabajo de Antorcha en el municipio de El Fuerte, comentó que Omar tuvo oportunidad de estudiar en el Instituto Macuil Xóchitl, y colaboraba en la organización como maestro de danza folclórica, trabajando con niños, jóvenes y adultos mayores.

"Era un muchacho muy activo, muy dinámico, muy creativo, que sacó adelante varios grupos culturales, no solamente en Los Mochis, sino también en El Fuerte y Culiacán", reconoció.

Para finales de octubre tenían contemplado asistir al tercer Concurso de Folclor Internacional del Movimiento Antorchista, en Oaxaca. Habían solicitado apoyo para el vestuario al Instituto Sinaloense de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pero sólo recibieron unos pares de zapatos.

"El día del accidente ellos hacían una colecta económica, porque no hay apoyo del Gobierno, no hay un programa que impulse realmente el apoyo a la cultura. Ellos hicieron sus gestiones, pero no tuvieron respuesta por parte de ninguna autoridad", señaló Moroyoqui Cota.

HAY UN DETENIDO

Al momento del accidente, Omar y Berenice estaban acompañados por algunos de sus compañeros.

Se encontraban en el cruce de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, ya habían terminado su actividad y estaban sobre el camellón. Un Nissan Sentra de color verde iba a exceso de velocidad, y en lugar de dar vuelta en la glorieta donde está el monumento a Emiliano Zapata, se fue derecho, atropellándolos e impactando un poste.

Aunque limitó los detalles, Biélica Balbina Moroyoqui Cota reveló que el conductor fue detenido, e indicó que Movimiento Antorchista se hará cargo de las cuestiones jurídicas.

"Hubo un detenido, la misma gente que observó el accidente se bajó a ayudar y no lo dejaron escapar. Finalmente, si hay un responsable, nosotros vamos a llegar a donde sea necesario, porque son dos vidas muy valiosas", sentenció.

SERÁ SEPULTADO ESTE MARTES

Los restos de Omar serán sepultados este martes, en el Panteón Centenario de Los Mochis, a unas cuadras de la casa de sus padres. Los restos de Berenice fueron trasladados este lunes al municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla.

Movimiento Antorchista se ha hecho cargo de los gastos funerarios.

El papá de Omar trabaja como conductor de un camión de volteo.