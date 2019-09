Desplazados de la sierra de Rosario temen morir en el fuego cruzado

El miedo los persigue en cada paso de su éxodo a las ciudades, donde además deben enfrentar marginación y acoso

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El miedo a morir en un "fuego cruzado" por las disputas entre grupos armados que los obligan a abandonar sus comunidades serranas, los persigue a cada paso de su éxodo.

El miércoles, Andrea y sus hijos dejaron Plomosas con la ayuda de cuerpos policiacos.

Tras un prolongado silencio, reconoce que no teme al trabajo duro en la ciudad, en donde buscará reiniciar su vida.

"Sinceramente me da miedo salir a las calles, me da miedo, la verdad que sí, porque yo no sé, ¡digo! ¿de dónde llegaba esa gente armada?, no sé de donde iba, ni nada", expresó con una risa nerviosa.

La principal razón para tomar esta decisión fue la falta de seguridad, pues recordó el hecho donde una vecina de La Rastra murió y su hijo de 8 años recibió disparos en ambos brazos.

En Rosario, se registra nuevo desplazamiento forzado por violencia

Otro fenómeno que también influyó fue la escasez de alimentos debido a la agresión contra el camión de Diconsa, por lo que éste ya no acudía.

Mientras tanto, reconoce el dolor que significa abandonar el pueblo que la vio nacer y crecer, donde de 58 familias, en la actualidad permanecen ocho.

"Se siente uno mal, pues uno está impuesto al campo y en la ciudad uno no tiene nada; luego uno se viene nada más así, sin nada", argumenta.

Destaca la falta de un seguimiento puntual de los diferentes niveles de gobierno, pues una madre soltera que venía con ella, aseguró que tenía familia ni dinero para sortear el abandono del pueblo.

El problema, señala, no sólo enfrenta a los padres a nuevas realidades, también a niños y adolescentes, quienes llegan a vivir acoso en las ciudades por su condición humilde, incluso, indígena.

El desplazamiento forzado se ha registrado este año en La Rastra, Plomosas, Charco Hondo, Palmarito, entre otras, como consecuencia de la inseguridad en la zona serrana.