Desplazados irrumpen en evento de Alcalde de Concordia y le exigen casas

Piden a Felipe Garzón López ser atendidos, como lo hace con los sindicalizados del Ayuntamiento

Alma Soto

CONCORDIA, SIN._ Un grupo de desplazados por la violencia, provenientes de la zona serrana de este municipio, irrumpió en un evento que realizaba el Alcalde Felipe Garzón López, donde pidieron ser atendidos al igual que lo hace con los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Concordia.

“¿Quiénes somos? Desplazados y colonos, ¿qué queremos? Terrenos y viviendas”, coreaban los desplazados, quienes iniciaron su manifestación en el estadio de la Colonia Villas de Guadalupe.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, MASS, quien encabezaba la manifestación, informó desde antes de que ésta iniciara, que la cita con el Alcalde sería a las 10:30 horas.

Al ver que Garzón López inició la entrega de uniformes para los miembros del STASAC justo a esa hora, los desplazados esperaron unos minutos, pero al ver que los discursos se prolongaban, le empezaron a exigir que los atendiera.

Y ahí, al final del evento, Garzón López accedió a dialogar con los desplazados.

Primero pidió que alguno de ellos tomara la palabra. Lo hizo María de Jesús Lizárraga Calderón, desplazada de la comunidad La Guásima, pueblo que abandonó hace dos años.

“Tú ya me conoces, Presidente, soy de las personas desplazadas de La Guásima, que he venido a pedirle ayuda, a tocar su puerta, a ver si tienen un apoyo y lo único que nos pueden dar es una despensa, que con eso no solventamos nada, pero lo agradezco, lo que más nos interesa es una vivienda, yo ya lo había abordado, un terreno, no tenemos en dónde meternos, es muy difícil estar pagando renta, andar batallando sin saber dónde vamos a dejar a nuestros hijos, eso es lo que yo le quiero decir”, expresó Lizárraga Calderón.

Gutiérrez Sánchez dijo que reconocen que el Gobierno municipal no tiene recursos para dotar de terrenos o viviendas a los desplazados, pero el Alcalde sí puede encabezar las gestiones para que se asignen recursos, tanto ante los diputados federales, locales y el Gobernador, que en unos días enviará el Presupuesto de Egresos para 2021.

“Quiero precisar que el Presidente de Concordia nunca ha negado la existencia de desplazados, si hay alguien que conoce el municipio entero soy yo, si hay alguien que va a las comunidades y revisa que no hacen falta familias, soy yo… el municipio de Concordia es un municipio tranquilo, en paz, es un municipio muy alejado a lo que vivió en el año 2017, cuando fueron momentos críticos, hoy es un municipio pujante, en el que estamos trabajando por la reactivación económica y poco a poco las familias están regresando a los altos de la sierra, esa es la realidad actual”, dijo ante el murmullo de desaprobación de los presentes.

Negó que esté cruzado de brazos ante la situación que viven los desplazados, y mostró documentos en los que solicita 500 acciones de vivienda al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial.

Y exigió a los diputados federales recursos para etiquetarlos con transparencia para los pobladores de la sierra y al municipio entero.

“En eso sí coincido con ustedes, ir de la mano para tocar puertas con diputados federales, Presidente de la República, Gobernador para ir a una sola voz, a la voz de ustedes, a la voz de un pueblo que clama justicia, a eso los invito”, expresó.

Finalmente, forzado por la exigencia, dijo que en 15 días les daría respuesta de las gestiones que hará para que se les etiqueten recursos para viviendas y lotes de terreno.