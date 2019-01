Desplazados se plantan en el Ayuntamiento de MazatlÃ¡n para exigir vivienda

Desplazados se plantan en el Ayuntamiento de Mazatlán para exigir vivienda

Demandan al director de Bienestar Social se ponga a trabajar, o que se vaya

Belizario Reyes

Decenas de personas desplazadas por la violencia de Concordia, Rosario y Mazatlán, al igual colonos de invasiones del puerto, realizaron una manifestación en Palacio Municipal para exigir apoyo de vivienda y servicios públicos.

Antes de las 10:00 horas cuando se congregaron en la Plazuela República portando mantas y cartulinas con mensajes donde exponían sus demandas, y momentos después ingresaron al Palacio Municipal para buscar una entrevista con el Director de Bienestar Social, Tanatiuh Guerra Martínez, de quien dijeron que si no trabaja deje el cargo.

"Lo que solicitamos es que la Presidencia Municipal a través de su política social baje directamente a las colonias populares y a los desplazados, y que el Presidente Municipal encabece, junto con los desplazados ante el Gobierno del Estado y ante el Gobierno federal la solicitud que estamos haciendo de 480 viviendas y proyectos productivos para la gente que está fuera de sus casas y está viviendo aquí en Mazatlán, que son desplazados de la sierra de Concordia y la sierra del Rosario y la sierra de Mazatlán", dijo el coordinador de desplazados en el sur de Sinaloa, Miguel Ángel Gutiérrez.

"¿Ésto es un pecado?, no, lo que pasa es que en su momento el Gobierno no pudo cumplir con uno de los primeros artículos constitucionales donde debe dar seguridad a la gente en sus casas, muchísima gente dejó sus casas, dejó sus animales, dejó sus tierras en la sierra y aquí anda deambulando y el Gobierno no tuvo la capacidad de dar seguridad allá, por eso hoy los tres niveles de Gobierno deben de atender a esta gente".

Recalcó que como el actual director de Bienestar Social de Mazatlán no se "ha puesto las pilas" y no ha respetado a las colonias populares, a los dirigentes formales que hay allá y ningún desplazado lo conoce y no ha ido a donde ellos viven, si no está dispuesto a acudir a donde están los problemas se pedirá que renuncie.

"Si no está dispuesto a ensuciarse los zapatos y bajar a los núcleos más vulnerables, simple y sencillamente que se haga a un lado", recalcó Miguel Ángel Gutiérrez.

Primero en un pasillo del segundo nivel del Ayuntamiento y posteriormente en la Sala de Cabildo, los desplazados, colonos y sus dirigentes fueron atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Flores Segura, por el director de Bienestar Social, Tonatiúh Guerra Martínez y por el director de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Raúl Carnaval, para escuchar sus planteamientos y llegar a acuerdos.

Acordaron que el próximo sábado a las 10:00 horas se realizará una mesas de trabajo entre autoridades municipales y colonos en la Invasión San Fernando y a las 17:00 horas de ese mismo día otra en la Invasión Canaco Servytur para acordar soluciones a las diferentes demandas y en los casos en que se requieren de recursos para obras se tendrá que esperar a que llegue el dinero para comenzarlas.

A las 10:00 horas del próximo domingo se realizará otra mesa de diálogo en la calle Río Humaya 1201, en el Fraccionamiento Brisas del Mar, para atender a los desplazados por la violencia.

También acordaron que el próximo lunes vecinos de la Colonia Valles del Ejido sostendrán una reunión con el Director de Obras Públicas para tratar sus demandas.