Despreocupa a Ayuntamiento de Guasave requerimiento de PASA

Es una cobranza por medio de un notario, como ya lo han hecho anteriormente, para tratar de presionar, dice el abogado de la Comuna

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Al Ayuntamiento de Guasave no le preocupa el requerimiento de pago vía interpelación notarial que les mandó la empresa Promotora Ambiental S. A. que reclama 20.6 millones de pesos, porque no es la primera ocasión que la concesionaria recurre a esa medida.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico de la Comuna guasavense, manifestó que es una estrategia a la que PASA está recurriendo para tratar de ejercer presión al Ayuntamiento.

“Ya anteriormente nos habían llegado este tipo de requerimientos, es una cobranza, pero mediante notario público para que quede constancia en caso de que quieran emprender un proceso judicial, pero se trata de lo mismo, no hay ningún tipo de novedad con eso”, desestimó el funcionario.

El jueves PASA entregó al Ayuntamiento de Guasave un requerimiento de pago formal vía interpelación notarial por el adeudo de 20.6 millones de pesos que, dice la empresa, tiene el Municipio por el servicio de recolección de basura y uso del relleno sanitario.

La concesionaria le da en dicho requerimiento un plazo de 30 días hábiles al Ayuntamiento para pagar la totalidad del adeudo reclamado, porque de lo contrario entablarán una demanda ante la instancia que corresponda.

Villicaña Torres subrayó que ese plazo lo puso PASA de manera unilateral, pero no se trata de un término judicial, por lo que mientras no haya una notificación por esa vía no tienen la obligación de cumplirla.

“Es simplemente un proceso de cobro el que están haciendo, si quisieran irse a los tribunales en cualquier momento lo pueden hacer, lo hacen simplemente para ver la manera de presionar para que haya algún tipo de arreglo”, recalcó.

El jurídico del Ayuntamiento manifestó que todavía no ha recibido indicaciones de Presidencia Municipal sobre la manera en la que procederán.

Indicó que la empresa y el Municipio no se han sentado a conciliar el monto de la deuda de 20.6 millones de pesos que exige PASA pero que no reconoce en su totalidad el Ayuntamiento.

Villicaña Torres comentó que pese a este último requerimiento de la empresa, no cree que el tema se vaya a los tribunales, porque no le conviene a ninguna de las dos partes llegar a esas instancias.