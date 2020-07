DespuÃ©s de 16 aÃ±os, Jaime Camil vuelve a posar desnudo para una revista y los internautas hacen memes

Después de 16 años, Jaime Camil vuelve a posar desnudo para una revista y los internautas hacen memes

La revista Quién dedicó su portada al mexicano en la edición de ‘Los más sexys’

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– Jaime Camil se volvió tendencia luego de recrear la portada de la revista Quién, para la que posó desnudo hace 16 años, cuando el actor tenía 30.

Ahora, con 46 años, el protagonista de Jane The Virgin se volvió a desnudar para la revista, con la misma posé pero con evidentes cambios físicos, pues su cabello ya luce con canas y tiene más tatuajes, aunque sigue conservando un cuerpo envidiable.

Quién dedicó su portada al mexicano en la edición de “Los más sexys”, donde confesó que al principio no estaba seguro de volver a aparecer sin ropa.

“La primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: ‘Ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos’. Luego me puse a pensar y dije: ‘¿Por qué no?’”, explicó el histrión de Loco por ti.

Para lograr el envidiable cuerpo que lució, el actor relató que se puso en manos de un entrenador y nutricionista sueco, famoso por entrenar a Gal Gadot para su papel en la cinta de DC, Wonder Woman.

“Para este shooting le eché mil ganas más, y aunque fue difícil cuidar mi alimentación al 100 por ciento por la pandemia (al estar encerrado en casa no hay tantas opciones) hice todo lo posible y entrené durísimo con Magnus Lygdbäck. Fue una combinación de su entrenamiento junto con el de mi coach de hace dos años, Simon Carter”, dijo Camil.

La sesión de fotos se volvió viral en las redes sociales pues varias mujeres destacaron lo guapo que se veía el actor y de inmediato hicieron gala de su creatividad para crear los mejores memes sobre la portada de la revista. Aquí te dejamos los mejores.

Jaime Camil haciendo un homenaje a nuestras raíces prehispánicas, representando al enigmático "Chac Mool" pic.twitter.com/Js6IQCcm5C — El Alejo Valdivia (@AlexValdv) July 11, 2020

wey mi crush de niña ha sido jaime camil desde q hizo la voz de barry la abeja y q salia en novelas jajajaja https://t.co/XZQrg9zbUi — mont (@auuqueen) July 11, 2020