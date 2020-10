Después de 30 años de arriesgar su vida, al 'George' lo jubilaron con sueldo de oficinista

Se jubiló desde abril de 2010, después de trabajar 27 años y cinco meses en la Policía Ministerial y casi cuatro años en la Unidad de Policía de Servicios de Protección

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Tenía 22 años y apenas un par de meses de haber entrado a la Policía Judicial del Estado cuando el “George” vio a la muerte cara a cara.

Un operativo para cumplir con una orden de aprehensión en la zona serrana de Sinaloa convirtió el lugar en el infierno; él estaba ahí, cubriéndose de las ráfagas de las armas automáticas, con su R-15 recortada al hombro y una pistola Colt Commando 38 super en la cintura.

El líder de una gavilla estaba dispuesto a morir en un enfrentamiento antes de ser aprehendido.

“Tuvimos que tirar, hubo varios heridos de los delincuentes y algunos de los nuestros, pero los detuvimos a todos”, recuerda.

“Siempre te dicen que debes repeler, porque si no disparas, los delincuentes te matan. Ellos no se detienen”.

En total, recuerda haber detenido entre 12 y 14 delincuentes y haber estado en varios enfrentamientos.

Ahora, ya con 64 años, Jorge Alejandro Inzunza Sánchez recibe 3 mil pesos al mes y su pensión es la misma que la de un oficinista.

“Es muy poco, yo arriesgué mucho mi vida por mi estado, haciendo frente a los delincuentes de mi época, en mi talón de cheque viene la leyenda Jubilado Administrativo, yo nunca estuve detrás de un escritorio, yo fui policía operativo en el talón de cheque de los policías jubilados nuevo dice 'pensión por retiro policial' en lo legal, con el 100 por ciento”, expresó.

Jorge Alejandro se jubiló desde abril de 2010, después de trabajar 27 años y cinco meses en la Policía Ministerial y casi cuatro años en la Unidad de Policía de Servicios de Protección.

Antes de jubilarse, recuerda, el sueldo era de 4 mil 231 pesos mensuales más un bono federal de mil 800. Ya de jubilado le quedó una cantidad de 3 mil 788 pesos mensuales.

“... en Recursos Humanos les dije que era muy poquito y me dijeron que eso me tocaba, que todo estaba bien y yo les creí por desconocer las leyes laborales; esto indica claramente que mi pensión por jubilación fue con el 50 por ciento, qué infamia”, expresa.

Alguien le dijo que había un error en su pensión por jubilación y le mostraron una copia de la Ley de Seguridad Pública, en la que se percató de la injusticia.

“Dice la Ley que todos los integrantes de las corporaciones judiciales al jubilarse con 30 años o más de servicios se retirarán con el 100 por ciento de su salario, así mismo recibirán todas las prestaciones de ley que reciben los activos, por lo cual inmediatamente busqué un abogado laborista”, explica.

“... a veces pienso que el gobierno está esperando a que fallezca para no pagarme, por mi avanzada edad o de Covid-19”.

Explica que desde 2010 logró sobrevivir con esa pequeña pensión trabajando como guardia de seguridad privada cuidando diferentes locales comerciales, entre ellos una agencia automotriz ubicada por el bulevar Emiliano Zapata, junto a donde se ubica la Policía Ministerial.

“... pero pedí mi renuncia voluntaria ya que por mi edad no quiso exponerme al contagio de Covid-19

quiero que se me iguale también el sueldo de la última categoría, que tuve como policía de seguridad de Servicios de Protección, como dice la ley”, recalca.

El “George”, como le llamaban sus compañeros, envió un mensaje al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, en el que pide se le haga justicia.

“Yo deseo sinceramente que me haga justicia pagándome un dinero que es mío y que un juez en el mes de julio de 2019 resolvió a mi favor el litigio laboral y me pague todo lo retrasado por más de 10 años;

el juicio laboral duró un tiempo de dos años y 9 meses, ya que la demanda empezó en octubre de 2016”, recuerda.

“Recientemente mi abogado mandó una carta al señor Gobernador que yo mismo redacté y le dijeron que en una semana le daban respuesta y cuando fue le dijeron que el tribunal de justicia administrativa ya ha mandado muchos requerimientos de pago al gobierno y cuando se presenta a la Secretaría de Administración y Finanzas para ver qué ha pasado, le dan puro manejo o largas al asunto”.

Jorge Alejandro muestra sus documentos que lo acreditan como agente, un diploma de haber cursado el curso policial en la Academia Estatal, un reconocimiento a su trayectoria policial hecho por el club Rotario y el periódico oficial en la que señala la autorización de su jubilación.

Los documentos, recalca, tuvo que guardarlos cuando se dió cuenta de las dificultades por las que estaba atravesando para que se le hiciera justicia por el error en su jubilación.

“Yo pienso que fui buen elemento, porque en más de 30 años ininterrumpidos de servicio en la Policía Judicial solamente falté a un turno por enfermedad y me dieron una incapacidad, yo amaba mi trabajo, tengo mi expediente policial limpio, sin ninguna mancha negativa, ninguna boleta de arresto, fui a todas las academias que me mandaron y aprobé todos los exámenes a que me sometieron, ahí están las pruebas”, recalca.

“... los reconocimientos, estos documentos los tenía en un cuadro, en orden, pero cuando me dieron esa cantidad de pensión por jubilación tan indigna, los saqué del cuadro y los arrumbé en el ropero, dentro de una carpeta de cartón. Odio las injusticias y pueden investigar si siendo yo policía activo fui abusón, prepotente o corrupto”.