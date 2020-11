Después de 36 horas, mujer policía levanta plantón en El Fuerte

Carlos Bojórquez

27/11/2020 | 10:54 AM

EL FUERTE._ Después de 36 horas, tras llegar a un acuerdo conciliatorio, levantó plantón la mujer policía que acusa haber sido dada de baja de forma injustificada en El Fuerte.

Elizabeth Núñez Huerta llegó a un acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea Gámez, quien le garantizó que se respetarían sus derechos laborales.

"Ya llegamos a un acuerdo el secretario y yo. La cita (en la Comisión de Honor y Justicia) la vamos a tener el 3 de diciembre, para comprobar ahí la cuestión esta de mis capacidades, que yo las tengo vigentes", comentó.

Apuntó que del dictamen que pueda emitir la Comisión de Honor y Justicia podría obtener una pensión al cien por ciento o una incapacidad indefinida.

Elizabeth Núñez argumenta que sufrió un accidente en 1997 a bordo de una patrulla, resultando afectada en las rodillas, y en ese momento pudo ser atendida en el Issste porque su esposo contaba con el servicio, pero no tuvo apoyo de ningún tipo por parte del Gobierno Municipal.

Se había dado de baja por otra situación, pero se reincorporó en 2008. Con el tiempo empeoró el estado de sus rodillas, y tuvo que atenderse en el Hospital General de Los Mochis y con un traumatólogo particular, porque los policías de El Fuerte no cuentan con seguridad social. Como no se presentaba a sus labores, su caso fue enviado a la Comisión de Honor y Justicia.

La mañana de este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se plantó en la escalinata de Palacio Municipal, junto a sus hijos, para acusar al director de Seguridad Pública y al secretario del Ayuntamiento de no respetar su incapacidad por riesgo de trabajo, reclamando que se le había retenido el pago de las últimas tres quincenas.

Más de 24 horas después, fue atendida inicialmente por el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Martiniano Vicente Beltrán, quien le prometió el pago de su sueldo quincenal correspondiente hasta el 30 de noviembre.