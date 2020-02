DespuÃ©s de 50 aÃ±os, Chiefs gana su segundo Super Bowl al vencer 31-20 a 49ers

Después de 50 años, Chiefs gana su segundo Super Bowl al vencer 31-20 a 49ers

Patrick Mahomes fue la clave para la victoria de Kansas City

MIAMI._ Con un final cardiaco, polémico, pero con mucha entrega por parte de su explosiva ofensiva, los Kansas City Chiefs consiguieron, después de 50 años, el segundo título en su historia, al vencer 31-20 a los San Francisco 49ers.

Patrick Mahomes fue la clave. Tal es así que fue designado el MVP del Super Bowl. Su gran movilidad y pases precisos, además de un circo aéreo impresionante con Tyreek Hill y Sammy Watkins, además del poder del tight end Travis Kelce, complementaron un gran regreso en el último cuarto.

Si bien la polémica estuvo presente, con una interferencia de pase que colocó a Kansas City en la antesala del empate y posteriormente el touchdown de Damien Williams en el que aparentemente había pisado fuera, pero independientemente de esto, la resiliencia de los Chiefs se impuso.

El plan de juego de Andy Reid funcionó al final, supo contrarrestar a la poderosa defensiva de los 49ers, que interceptó dos veces a Mahomes y hubo un momento en el que dominó el encuentro.

Mahomes es el futuro de la NFL y este domingo demostró que es también el presente, al guiar, con sus 286 yardas, dos pases para touchdown y uno más por tierra, a los Chiefs a un campeonato justo y merecido.

Los 49ers fueron un rival digno, que sorprendió a todos la presente temporada y que seguramente en 2020 buscará regresar al gran juego.

LAS JUGADAS

Una patada desde 38 yardas rompió el cero en el marcador. Fue el pateador Robbie Gould quien celebró la conversión para poner en ventaja a su equipo en la final cuando iban siete minutos de juego.

El primer touchdown llegó sobre el final del primer cuarto, cuando luego de dos intentos fallidos con la línea ofensiva de los Chiefs sobre las últimas cinco yardas, Patrick Mohomes pudo atravesar la defensa y llegar a línea de anotación.

La distancia se agrandó en el segundo cuarto gracias a una conversión de Butker desde 31 yardas para poner el 10-3 en el marcador..

Sin embargo, los de San Francisco igualaron las acciones en un touchdown de Juszczyk. Fue con el 10-10 en el tanteador que finalizó la primera mitad..

Luego del espectáculo de medio tiempo protagonizado por Shakira y Jennifer López, los equipos saltaron nuevamente al terreno de juego listos para la acción en el tercer cuarto. San Francisco 49ers tomó la delantera gracias a una patada de Robbie Gould, 13-10.

Esto iba a ser un aviso de lo que sucedería minutos más tarde, porque el touchdown para los de la costa oeste llegó gracias a una apilada sensacional de Raheem Mostert. El 20 a 10 en el tanteador hacía cuesta arriba la historia para Kansas City.

Pero los de Misouri reaccionaron con un touchdown de Travis Kelce en el último cuarto. Una intercepción en la línea de anotación había ahogado el grito de los Chiefs minutos antes, pero la línea ofensiva aprovechó su oportunidad y a menos de 10 yardas armó una jugada perfecta para que el receptor atrapara el balón libre en la zona caliente.

A casi tres minutos para el final, lograron revertir el marcador con un nuevo touchdown, en esta ocasión de Damien Williams, que necesitó una revisión para ser convalidado, aunque como los jueces no pueden utilizar cámara lenta, la polémica quedó instalada.

Fue nuevamente Williams quien amplió la ventaja con otro touchdown, que tras la conversión de Mahomes dejó el marcador 31-20. Esta vez, el corredor arrancó desde la yarda 40 y llegó a zona de anotación para desatar la locura y liquidar el Super Bowl LIV.

DEMI LOVATO ENCARGADA DEL HIMNO

Después del trágico episodio que vivió hace un par de años, la cantante Demi Lovato fue la encargada de cantar el himno de los Estados Unidos.

La ex estrella de Disney regresó más fuerte que nunca a los escenarios, pues ya se presentó en la gala de los Grammys y ahora en uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Super Bowl LIV.

SABOR LATINO AL MEDIO TIEMPO

El medio tiempo fue amenizado por Jennifer López, la colombiana Shakira, J. Balvin y Bad Bunny, quien pusieron el sello latino a este Super Bowl.

(Con información de NFL en español e Infobae)