DespuÃ©s de 9 aÃ±os, cambia el comitÃ© directivo del Stasac

Después de 9 años, cambia el comité directivo del Stasac

Julio Duarte Apan, quien representó a la planilla amarilla en la contienda por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, rindió protesta como nuevo líder del sindical

Antonio Olazábal

Tras nueve años en los que la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán estuvo liderada por David Alarid Rodríguez, hoy hay nuevo comité directivo en el Stasac.

Julio Duarte Apan, junto a su equipo que integra su comité directivo, rindió protesta como nuevo secretario general del Stasac. La ceremonia fue transmitida por Facebook, esto debido a las condiciones sanitarias que se viven en Culiacán a causa del Covid-19.

Duarte Apan, quien representó a la planilla amarilla en la pasada contienda electoral para elegir a la nueva Secretaría General, venció a David Alarid Rodríguez en la votación celebrada el 28 de febrero.

Alarid Rodríguez fue derrotado buscando su cuarto periodo como líder sindical, al obtener mil 609 votos a favor, contra los mil 718 votos que tuvo Duarte Apan, la diferencia apenas fue de 109 sufragios.

Este proceso electoral dentro del Stasac estuvo lleno de descalificaciones y conflictos entre los representantes de la planilla roja, la cual era de Alarid Rodríguez, y la amarilla, representada por Duarte Apan, al punto que llegaron a los golpes el día que estaba programada en primera instancia la elección, que fue el 21 de febrero.

Estos sucesos originaron que se reprogramara la elección para una semana después, la razón del conflicto fue debido a que la planilla amarilla acusó irregularidades en la boleta para la elección; sin embargo, lograron llegar a un acuerdo para que se celebrara solo una semana después, dando como resultado el triunfo de Julio Duarte Apan, y el fin de David Alarid Rodríguez como líder sindical.

En su discurso, Duarte Apan subrayó que busca un sindicato unido, pese a las diferencias que hubo anteriormente, señaló que lo que importa son los derechos de los trabajadores del Stasac, y siempre se trabajará para que no sean violentados.

"Sé que algunos no tuvieron la confianza hacia nosotros, porque fue una elección competitiva, pero el tiempo nos dará la razón, dennos la oportunidad de que las cosas vayan caminando, aquí lo importante es nuestro sindicato, no los colores, no los grupos", sostuvo.

"Aquí realmente lo que importa es la organización sindical, y tengan en claro toda la base trabajadora, que aparte de estar agradecidos, estamos comprometidos, no nada más Julio Duarte, también su equipo de trabajo, su comité ejecutivo, para darles un buen servicio", agregó.