'Después de 9 meses de encierro salí': Gobernador de Jalisco sobre su salida a cenar (VIDEOS)

La grabación donde se observa al Gobernador cenando fue captada el pasado 8 de diciembre en un restaurante bar de Zapopan, Jalisco

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cenando en un bar de Zapopan, el mandatario estatal confirmó que esa fue su primera salida luego de nueve meses de permanecer en confinamiento por la actual pandemia de coronavirus.

La grabación de apenas unos segundos fue difundida por Alejandro Puerto, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien aseguró que el Gobernador se encontraba en el Salón Candela de Zapopan.

“Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco. Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas. Tratándose de un bar, podemos suponer que el video es reciente, pues apenas les permitieron abrir”, publicó Alejandro Puerto.

Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco. Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas. Tratándose de un bar, podemos suponer que el vídeo es reciente, pues apenas les permitieron abrir. pic.twitter.com/Y0AoYIThPn — Alejandro Puerto (@ea_puerto) December 11, 2020

En el video se observa a Alfaro sentado mientras toma una bebida e ingiere algunos alimentos. El lugar contaba con varios comensales y música en vivo. Cabe destacar que tanto el personal del restaurante como los músicos usaban el cubrebocas. Sin embargo, la vista de la grabación sugiere que el lugar tiene un espacio muy reducido y con poca ventilación.

En la mesa donde se encontraba el Gobernador se observa a al menos dos personas más que conversan con él.

En un hilo de tres tuits, Alejandro exigió que Enrique Alfaro lanzara un pronunciamiento al respecto de los hechos que ocurrieron el pasado 8 de diciembre.

“El Gobernador tiene que aclarar esto pronto. No es tolerable que alguien que sistemáticamente se ha dedicado a sabotear la estrategia de combate al Covid-19 no ponga el ejemplo. Jalisco tiene más de cinco mil muertes y una cifra récord de hospitalizados al día de hoy”, recalcó.

Puerto, quien aspira a la Presidencia Municipal de Zapopan, también recordó que en la demarcación no se permite laborar a los tianguis. Actualmente el municipio es dirigido por Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano.

“No deja trabajar a los tianguis y quería forzar el regreso a clases para sacar ventaja electoral. Todo MC es un chiste, son unos simuladores”, resaltó el morenista.

“El video es del 8 de diciembre en el Salón Candela de Zapopan. Así es, el municipio gobernado por @PabloLemusN, quien no deja trabajar a los tianguis y quería forzar el regreso a clases para sacar ventaja electoral. Todo MC es un chiste, son unos simuladores”, tuiteó Alejandro Puerto.

Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco. Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas. Tratándose de un bar, podemos suponer que el vídeo es reciente, pues apenas les permitieron abrir. pic.twitter.com/Y0AoYIThPn — Alejandro Puerto (@ea_puerto) December 11, 2020

Un día después de que el morenista difundiera el video en redes, Enrique Alfaro publicó una respuesta, en la que confirmó que asistió al lugar el pasado martes. Sin embargo, refirió que la grabación fue malintencionada, ya que lo captó justo cuando no tenía el cubrebocas porque estaba comiendo.

Alfaro detalló que estuvo en el lugar de las 21:00 hasta las 23:00 horas del 8 de diciembre y cenó con su esposa después de mantenerse confinados durante los nueve meses que ha durado esta contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2.

“Quiero comentarles sobre un video que anda circulando en donde estoy en un restaurante bar que tiene música en vivo, cenando con mi mujer el pasado martes. Pues con toda la mal intención, un video que me toman cuando estoy sin cubrebocas porque estoy cenando. Fui a comer pizza en un lugar que tiene muy buena música. Después de nueve meses de encierro salí a cenar con mi mujer. Estuve de las 21:00 a las 23:00 horas y sí, pues como todos, también de repente hace falta aunque sea salir a cenar. No creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas a la hora de comer, pero entiendo que estamos en tiempos en los que cualquier imagen se usa para atacar”, dijo en su video de poco más de dos minutos.

Para quienes me preguntan sobre un video que está circulando en redes, en el que estoy cenando: pic.twitter.com/3ORDTNz7EC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 11, 2020

El Gobernador jalisciense comentó que se comió tres rebanadas de pizza y tomó dos güisquis y recalcó que “este tipo de lugares” (un restaurante-bar) tiene una operación permitida por las autoridades de la Secretaría de Salud de la entidad, por lo que no incumplió ninguna norma al respecto. Aseguró que las imágenes fueron difundidas para hacer un golpe político en el marco del proceso electoral del año siguiente.

“Hay que recordar que Guadalajara tiene estos lugares, estos sitios abiertos en esta etapa por disposiciones de la mesa de salud, es decir, no estuve en un lugar que no tuviera permitida su operación. Había música, estuve un rato. Me cené tres rebanadas de pizza y dos güisquis, escuché un rato música y me fui a mi casa. Lo aclaro para que no se estén inventando cosas y usando, sobre todo, en el marco del proceso electoral”.

El mandatario de Jalisco señaló que no hay un confinamiento absoluto, por lo que “se puede salir, se puede comer en un restaurante, se puede escuchar música. Pero hay que tener cuidado siempre con las medidas adecuadas”, indicó.

“Si la imagen que se tomó, en donde estoy sin cubrebocas, se usa malintencionadamente es lamentable porque si alguien ha defendido el uso del cubrebocas — lo he usado en todo momento, en todos los discursos, en todos los eventos a los que voy —pues soy yo, porque entiendo la importancia de usar el cubrebocas y no lo hago solamente para aparentar, lo hago para cuidarme. Pues eso, es lamentable que se quiera usar esto como si hubiera estado ahí evitando las medidas que yo he impulsado y que yo he pedido a la gente que siga. Entonces, pues fue eso y más vale aclarar para que no quede suelto y para que no estén usando cosas para golpear políticamente”, terminó en su grabación publicada en Twitter.