DespuÃ©s de aÃ±os sin vivienda, urgen a acelerar lotificaciÃ³n para desplazados en MazatlÃ¡n

Después de años sin vivienda, urgen a acelerar lotificación para desplazados en Mazatlán

Confía Salvador Reynosa en comenzar asignaciones el próximo mes de noviembre; sin embargo, advierte que es un proceso que lleva su tiempo

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Una vez más, brotó la desesperación entre las personas desplazadas por la violencia en el sur de Sinaloa, pues tienen de tres a nueve años sin casa tras dejar sus tierras en la zona serrana, en busca de asentarse en la zona urbana de Mazatlán.

A pesar de que ya se formalizó la adquisición de un terreno de 3.5 hectáreas para reubicar a cerca de 250 familias en la periferia de esta ciudad, aún no se ha iniciado con la asignación de lotes. De hecho, el anuncio oficial se hizo el pasado 20 de septiembre. Así que esta mañana sostuvieron una reunión con Salvador Reynosa Garzón, director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, a quien urgieron a acelerar los trámites y procedimientos legales.

“Tengo dos años batallando y no quiero que pase uno más, me gustaría que vieran cómo estoy viviendo para que conozcan mi situación; ya no queremos palabras, queremos realidades”, reclamó Alma Longoria, quien relató que vive “de arrimada” en una invasión junto con varias familias al no poder retornar a su comunidad La Capilla del Taste, en la sierra de Concordia.

El funcionario respondió que el construir un nuevo fraccionamiento toma su tiempo, sobre todo para cumplir con la normatividad del municipio y crear condiciones para dotarles de servicios públicos.

Pero ante la premura de la situación, presentará el proyecto al gobierno municipal la próxima semana, con la expectativa de lograr una aprobación anticipada y comenzar asignaciones el mes de noviembre.

“Yo tengo que ser honesto con ustedes, y comentarles que el proceso es tardado; se requiere de presentar un proyecto que sea aprobado por Cabildo, ese proyecto yo mismo lo he revisado, está al 95 por ciento y es en lo que vamos, porque si no hacemos bien las cosas ahora difícilmente habrá recursos el próximo año”, explicó.

El director de la Comisión de Vivienda aseguró que la instrucción de Gobierno del Estado es proporcionarles una vivienda digna, y no simplemente un terreno. Para ello, hay un presupuesto autorizado de 15 millones de pesos, la mitad del total asignado a la problemática del desplazamiento interno forzado en Sinaloa en el presupuesto de egresos de 2019.

Agrupados en el comité de desplazados del Movimiento Amplio Social Sinaloense, las familias afectadas tomaron el acuerdo de instalar asamblea permanente para dar seguimiento al proceso, puesto que hay personas enfermas y adultos mayores a quienes urge un lugar dónde habitar, ya que viven en invasiones, rentando o en hacinamiento.

Es de recordar que el primer paso se dio este 20 de septiembre, cuando se dio a conocer la firma de la escritura para la compra del predio a un particular por 9 millones de pesos.

Reclaman indiferencia del “Químico”

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el local del MASS con la asistencia de cerca de 300 personas, el líder social Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, criticó la indiferencia del gobierno municipal frente a este problema, pues desde que inició la actual administración, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se ha negado a recibirlos en una audiencia.

Además, reveló que para el encuentro de este domingo solicitaron apoyo de sillas y botellas de agua para mitigar las altas temperaturas que se registran en el puerto, y por la falta de una techumbre en su lugar de reunión. Pero el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, les condicionó la ayuda, denunció Gutiérrez.

“¿A cambio de qué?, me contestó el secretario, lo cual me tiene muy molesto porque somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y votamos por ellos”.

No descartó realizar algún tipo de manifestación este lunes 28 de octubre, durante la presentación del Primer Informe del Presidente municipal, programado a las 17:00 horas, en la plazuela República.

De otro lado, Gutiérrez Sánchez alertó que aumenta el registro de desplazados en Mazatlán, y se acerca a las 500 familias, debido a que hay familias del municipio de San Ignacio y de Concordia, que se habían desplazado forzadamente por la acción de grupos armados, desde 2012 y 2014, pero que por miedo no habían salido a la luz pública. Y hoy buscan ser contemplados en el censo que realiza el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

CIFRAS:

- 500 familias desplazadas es el nuevo padrón en Mazatlán de familias desplazadas, ante los nuevos registros del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

- 250 lotes aproximadamente para igual número de familias son los que se asignarán en el terreno de 3.5 hectáreas comprado a un particular en la periferia de Mazatlán.

- 9 millones es el costo del terreno, donde se piensa crear el primer fraccionamiento de desplazados en Mazatlán.

- 30 millones de pesos es el presupuesto asignado en 2019 por el Congreso del Estado para atender la problemática de desplazados, de los cuales la mitad será destinado a vivienda en la zona sur.