DespuÃ©s de la tragedia con 29 muertos, grupo criminal pide cuota a comerciantes en Coatzacoalcos

Después de la tragedia con 29 muertos, grupo criminal pide cuota a comerciantes en Coatzacoalcos

De acuerdo con un testimonio anónimo, un grupo armado los amenazó con quemar su casa si no pagaban la cuota

Sinembargo.MX

04/09/2019 | 11:09 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sembrado el pánico en Veracruz. Miembros de ese cártel, armados y vestidos de negro, amenazan a comerciantes y habitantes con quemar sus negocios o domicilios, si no pagan 500 pesos quincenales, de acuerdo con el sitio Infobae.

De acuerdo con un testimonio anónimo otorgado a Grupo Imagen, el ex empleado de un local de la Plaza Constituyentes y La Fayuca en Coatzacoalcos, denunció que un grupo armado lo amenazó con quemar su casa si no pagaba la cuota.

Varios sujetos le entregaron papeles escritos a mano en donde los amenazan. El papel dice:

“Advertencia: sólo se les dará una oportunidad para marcar, no respondemos con lo que pueda pasar y les quemaremos su pinche casa, la plaza tiene dueño con las letras del CJNG y un número telefónico”.

Pero tras el ataque al bar El Caballo Blanco en Coatzacoalcos, la psicosis se ha apoderado de los habitantes de este municipio, catalogado como uno de los más peligrosos de Veracruz.

“Tenemos miedo porque pues más se están aprovechando de por sí tenemos esa psicosis, ya quemaron El Caballo Blanco, toda esa gente que murió allá adentro y ahora vienen que van a quemar nuestra plaza, nuestra fuente de trabajo, que ahí comemos muchas familias” .

La persona que dio su testimonio de manera anónima huyó de Coatzacoalcos, ya que aseguró, desde hace años han sido víctimas de cobro de piso por parte de varios grupos delictivos.

“Ya tenemos años pagando cuota, como cinco, seis años, va dependiendo, ellos ponen la cantidad, ahorita llegaron que querían $500 quincenales”.

“De repente llegan a cobrar unos, de repente llegan a cobrar otros y se les tienen que pagar. Nosotros no podemos decirles que pagamos, tenemos que darles lo que ellos piden”, lamentó.

Sin embargo, reconoció que no se atreven a interponer alguna denuncia porque no confían en ninguna autoridad y temen que les vaya peor.

“Hasta uno mismo se dan cuenta que ellos entrar a cobrar y como a los 15 minutos entra la policía entra como si nada, caminando por los pasillos como si nada y uno llega a la conclusión que los vienen vigilando”, concluyó.

Varios dueños y empleados de locales que se dedican a la venta de productos como celulares, películas, juguetes, discos y ropa; han tenido que cerrar e irse de la ciudad.

Desde hace meses, medios locales y nacionales revelaron el cobro de piso del que eran víctimas los comerciantes en Coatzacoalcos y en otros municipios veracruzanos. Pero las extorsiones ya tienen años.

En febrero de 2019, varios testimonios advertían que sujetos que se decían integrantes de los “Zetas Vieja Escuela” o “La 35 Z” llegaban a cobrarles una cuota “o si no, te matan”.

“Antes te decían que a cambio de mil pesos te daban seguridad y con eso nadie te iba a molestar. Hoy solo te avisan que por aquí ellos mandan y que la cuota es a fuerza. Es eso o te matan”, dijo.

Varios comerciantes que no cubrieron sus cuotas o no pudieron pagar debido a que ya no tienen muchas ventas, han corrido con esa suerte. Son asesinados sin ninguna piedad. Sus cuerpos han sido encontrados en la calle, en las plazas o en los mercados en donde tienen sus negocios.

Un comerciante de la Plaza Clavijero, ubicada en Xalapa, relató a la La Silla Roja que en alguna ocasión, realizaron una denuncia de manera anónima por lo que el lugar estuvo resguardado algún tiempo por militares, pero luego se fueron, regresaron las amenazas.

“La gente mala sólo nos dijeron (sic) que a la próxima se meterían no solo con nosotros, sino con nuestras familias”.

El mismo testimonio revelaba que incluso, los mismos líderes de comerciantes “los ponen”.

“Si un líder ve que tienes un negocio y te está yendo bien, él te pone. Los sicarios te caen para supuestamente hacer un negocio contigo. Te ‘sondean’ y ya después te dicen cuánto tienes que pagar”, aseguró.