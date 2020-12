Después de que FGE dijo no, defensa de 'Colchongate' sí llevarán a Raúl Carrillo y Morayma ante el juez

En audiencia celebrada esta tarde, como parte del juicio oral contra Castro Olivas, acusado de triangular una compra de colchones en mal estado que fueron repartidos entre los damnificados de la tormenta tropical 19-E

José Abraham Sanz

Después de que definitivamente la Fiscalía General del Estado no pudo ubicar y llevar a otro de los testigos clave en el caso de la compra de colchones en mal estado, la defensa del ex funcionario Carlos Castro Olivas sí incluyó al ex secretario de Desarrollo Social estatal, Raúl Carrillo Castaños y la subsecretaria de Desarrollo Económico, Morayma Yaseen Campomanes, para que declaren este viernes ante el juez.

En audiencia celebrada esta tarde, como parte del juicio oral contra Castro Olivas, acusado de triangular una compra de colchones en mal estado que fueron repartidos entre los damnificados de la tormenta tropical 19-E, el juez decretó que la Fiscalía ya no podrá disponer del testimonio del representante legal de la empresa señalada en la transacción.

Según la Fiscalía, Castro Olivas pagó a sobrepecio 2.9 millones de pesos por colchones reciclados a la empresa Grupo El Mariachi, con ayuda de un amigo personal, Francisco Benjamin Landgrave, con quien trianguló la operación, por eso está acusado de Negociaciones ilícitas y peculado.

Después de que el juez dictó el desistimiento, los abogados defensores de Castro Olivas también dijeron que desistirían de tres de sus testigos llamadas originalmente, el propio Landgrave, el representante legal y la perito contable de la Fiscalía.

Sin embargo sí reconfirmó otros cuatro testigos a los que planea llevar este viernes ante el juez, entre ellos al ex secretario Raúl Carrillo y la subsecretaria Morayma Yaseen.

El propio Castro Olivas, en la única declaración hecha ante el juez a finales de octubre de 2018 dijo que tanto Carrillo como supieron de las transacciones.