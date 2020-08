Después de un sexenio secuestrado, vamos a recuperar al Stase: Ochoa Pérez

José Abraham Sanz

Con 25 años de trayectoria en el servicio público, Teresa de Jesús Ochoa Pérez es una de las siete aspirante a dirigir la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en las próximas elecciones.

La candidato de la planilla roja ha sido señalada de que es la escogida, sin embargo recordó que en las elecciones pasadas, el stasismo dejó claro que eso ya no puede resultar al rechazar al que en aquella ocasión señalaban del “escogido”.

Ochoa Pérez asegura que una vez que gane las elecciones que se realizarán del 19 al 21 de agosto, podrá continuar con la recuperación del Stase que estuvo secuestrado en el sexenio pasado.

“Siempre me han estado relacionando que soy la que traigo yo ahí, que soy la apoyada; tengo muchos amigos, siempre lo he dicho, y no nada más con el líder que está ahorita, sino con los anteriores, porque gracias a Dios soy sindicalizada y siempre me ha importado mucho el Stase”, recalcó, “aquí yo creo que nosotros lo sabemos, que aunque alguien te quiera poner, si la gente no quiere, yo creo que eso no da resultado, y los stasistas lo sabemos, porque ya ha pasado en otras ocasiones de querernos imponer y la verdad no, sabemos perfectamente a quién elegir”.

Asegura que en todo el estado la han recibido con muestras de cariño y apoyo.

Guerra Ochoa comenzó su labor en el servicio público en 1994 en el área de Recursos Humanos, conoció a quien hoy es su esposo, se casó y migró a Los Mochis, en donde trabajó en el Registro Público de la Propiedad en 2004.

Luego fue invitada a participar en actividades del sindicato, por lo que forma parte del actual comité directivo como titular de la Secretaría de Escalafón, un área que analiza los perfiles más idóneos para las promociones, y que se respeten los derechos de los trabajadores.

“Lo que yo siempre he manejado ahorita en mi campaña es la unidad, porque yo creo que al Stase es lo que le ha faltado; sinceramente, se vino un sexenio en que estuvo secuestrado el Stase y nos afectó bastante, y, ahorita, yo creo que ya estamos recuperando, lo que es un poco, lo que es la esencia y lo vamos a recuperar”, dijo.

“Yo soy mujer de familia, me gusta mucho la unidad, la familia, yo sí, la verdad, eso es lo que quiero, que los stasistas seamos una familia, pero sobre todo aquí también luchar, con los trabajadores en cuestión de salarios, de categorías de profesionistas, lo que más nos pidieron los trabajadores ahora que recorrimos el estado, porque nuestro plan de trabajo está hecho en base a las propuestas que ellos me hicieron”.

Ochoa Pérez también dijo que otro de los puntos que quiere dejar claro en su discurso de campaña es que continuará con su lucha para que se respeten los derechos laborales de los sindicalizados, porque ella también fue víctima de esas violaciones en su trayectoria como funcionaria.

“... que todos los trabajadores tengamos los mismos derechos, porque lamentablemente hubo situaciones muy de que nos pisoteaban nuestros derechos y lo digo por que a mí me los pisotearon, de pronto entraban personas a trabajar y les daban una nivelación y una categoría; sin embargo, yo tengo 24 años haciendo mis funciones, título (universitario) y cédula y sin embargo se las llegaron a dar a personas que ni siquiera tenía un título, que no cumplían con los requisitos, eso sí, la verdad, yo quiero que cambie en el Stase”, expresó.

“Mi proyecto es puro positivo, ya los trabajadores sabemos por lo que pasamos y sabemos también quién estuvo ahí de líder en su momento y obviamente es el que permitió todo esto, entonces, ahorita, la gente tenemos los ojos bien abiertos, sabemos de los otros candidatos, a todos nos conocen, yo tengo una trayectoria limpia, y es por eso que yo levanté la mano”.