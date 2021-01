Después del 11 de enero, en México la vacuna contra el Covid-19 para el personal médico llegará a todo el País

'Con las vacunas que lleguen se completará la vacunación en la Ciudad de México y se seguirá con la zona metropolitana y en las demás entidades federativas', aseguró el funcionario federal

Carlos Álvarez

05/01/2021 | 08:50 AM

MÉXICO._ Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, informó que a partir del próximo 11 de enero, iniciará la vacunación en Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Valle de México, así como en el resto de las entidades federativas.

"Con las vacunas que lleguen se completará la vacunación en la Ciudad de México y se seguirá con la zona metropolitana y en las demás entidades federativas", aseguró el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

"El personal de salud clínico será vacunado en 11 categorías laborales, establecimos la vacunación en dónde está más activa la epidemia que es el Valle de México", resaltó López-Gatell Ramírez.

El subsecretario detalló que el próximo cargamento de vacunas será de 436 mil dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech, lo que permitirá vacunar en grandes cantidades.

Asimismo, el funcionario federal agregó que se prevé que para finales de enero haya 1 millón de dosis acumuladas, por lo que se completaría la vacunación en personal de salud ubicado en instalaciones clínicas Covid y el resto de las que no luchan contra la pandemia.

"Recordar que en México tenemos 12 millones de personas de 60 años y más, a los que se vacunará prioritariamente. En este caso empezaremos por las zonas más remotas porque generalmente los recursos de salud históricamente llegan al final a zonas vulnerables, ahora será al revés, las personas vulnerables serán vacunadas prioritariamente", dijo el subsecretario.

El funcionario federal resaltó que para realizar la vacunación a la población en general existirán brigadas que atenderán el reclutamiento, la identificación de personas y el aspecto central del proceso de vacunación.

"Vacunaremos a tres millones de personas en zonas remotas, luego a otro sector de personas de zonas urbanas y finalmente a la población de zonas urbanas metropolitanas", indicó López-Gatell Ramírez.

El epidemiólogo agregó que para junio próximo podría haber información sobre la aplicación de la vacuna en menores de 16 años y hasta entonces se decidirá si es oportuno aplicar la dosis en esta población o no.

López-Gatell Ramírez señaló que hasta el momento, tras nueve jornadas de vacunación se han aplicado 53 mil 625 dosis, lo que significa 80 por ciento de las vacunas que han llegado al país.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alistan la formación de brigadas, con alrededor de 120 mil servidores públicos, con el objetivo de aplicar la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores en comunidades apartadas del país.

"Estamos buscando tener o contar con la vacuna CanSino, de una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas del país, con los adultos mayores", señaló el mandatario nacional.

"Ya estamos integrando las brigadas, van a participar alrededor de 120 mil personas, servidores públicos y también voluntarios para ayudar", comentó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

"Estamos hablando de vacunar primero en 10 mil centros integradores, son comunidades estratégicas, un centro integrador es una comunidad estratégica a la que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces, tenemos organización en 10 mil", detalló.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que el plan es que por semana, en cada centro integrador, una brigada de 12 miembros vacune a 300 adultos mayores.

"Desde luego los vacunadores, médicos también, los promotores, los que conocen las comunidades, los que van y trabajan en esas comunidades porque es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores. Ya se tienen identificadas esas comunidades", afirmó.

"Estas brigadas van a vacunar en estos 10 mil centros integradores en una semana. En cada centro integrador hay 300 adultos mayores, de modo que en una semana el propósito es vacunar, teniendo la disponibilidad de la vacuna, vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas", señaló.

"Entonces, llegan el día que les va a corresponder, se les va avisar con tiempo, ya estará ahí la brigada. Dos días se va aprovechar para entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se vacuna, dos días, vamos a decir lunes y martes, a los que lleguen", señaló.

"Miércoles y jueves la brigada sale a las comunidades más apartadas, están alrededor del centro integrador, porque hay muchos adultos mayores que no pueden movilizarse y hay que irlos a vacunar a sus casas", mencionó.

"La Guardia Nacional va a participar por completo en todo lo creativo de vacunación a cuidar las cosas para que no haya desvíos, o no haya maldad, de gente que quiera que las cosas no se hagan bien, pero sobre todo nos van ayudar la misma gente del pueblo como siempre", aseveró.

"Como todo hay gente que abusa, pero no es la mayoría. Nuestro pueblo es responsable de la mayoría y es honesto, esa es una de las características principales del pueblo de México: su honestidad", expresó.

"Entonces, también el llamado es para que no vayan a ir a hacer el ridículo, porque se va a denunciar. Ya son otros tiempos, tenemos que esperar, como aquí lo mencionó el doctor Hugo López-Gatell", dijo.

"Cuando nos toque y a todos nos va a tocar y nos vamos a apurar para que antes de que termine marzo los que tenemos más de 60 años ya estemos todos vacunados", finalizó López Obrador.