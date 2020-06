Destaca Chivas el perfil del sinaloense Gilberto SepÃºlveda

Destaca Chivas el perfil del sinaloense Gilberto Sepúlveda

El guasavense de 21 años se ganó un lugar en el primer equipo del Guadalajara

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El guasavense Gilberto Sepúlveda López llegó hace 7 años al Rebaño Sagrado, luego de ser observado en una Copa Chivas cuando tenía 14 años, lo que le abrió las puertas para debutar en Primera División.

Gilberto “Tiba” Sepúlveda debutó en Primera División el 31 de agosto de 2019, en el empate 1-1 entre Cruz Azul y Chivas.

El camino para llegar a Chivas de Guadalajara no fue fácil para el defensa Gilberto Sepúlveda, quien tomó como inspiración a su hermano mayor.

“Mi pasión por el futbol inició cuando empecé a ver a mi hermano mayor que jugaba de defensa central, siempre estuvo enfocado al futbol y con grandes virtudes, a mí me llamó la atención lo que él hacía, porque más allá de que sea un deporte que te lleva al alto rendimiento y a conseguir grandes cosas, lo hacía más por pasión”, dijo el sinaloense para el sitio oficial del Guadalajara.

“Fue muy difícil haber dejado a mi familia tan joven, a los 14 años, el tener que separarme de ellos para seguir el camino hacia lo que yo deseaba, al principio lo veía como un hobby y ahora me abre las oportunidades para triunfar en la vida como deportista; gracias a Dios me adapté rápido, mis compañeros de la casa club me cobijaron y me hicieron sentir como en casa”, señaló.

El joven de 21 años recordó a los equipos con los que empezó a jugar en su natal Guasave.

“Como todo niño empecé en mi barrio echando patadas en las calles, cuando había oportunidad de prender una lámpara jugábamos en la noche, y la verdad que lo disfrutaba mucho como hasta ahora; mi primer equipo fue el de mi barrio, Callejones de Guasavito, a los 6 años, y después con los Diablos Azules de Cecadep inicié una etapa y un compromiso más formal con el futbol, eso fue como a los 10 años”, recordó.

Sepúlveda López manifestó que en su familia están contentos al ver que está cumpliendo sus metas profesionales.

“Es algo muy personal, realmente disfruto lo que hago, por eso mis seres queridos comparten este sentimiento, porque si yo estoy feliz, estoy construyendo una gran vida, una profesión, estudio Mercadotecnia, y creo que por todo eso mi familia se siente orgullosa de mí, es otra motivación que sepan que han hecho un gran trabajo conmigo y que cumplo en la vida con grandes valores”, dijo.

Gilberto Sepúlveda cuenta con un largo recorrido en selecciones menores, incluso llegó a ser convocado el año pasado por el estratega Gerardo Martino en la Liga de Naciones de la Concacaf, pero el sinaloense no logró sumar minutos con la mayor.

“Mi primera convocatoria fue cuando cumplí 16 años, fui a un torneo a Chile con la Sub 17 y me ayudó para que me tomaran en cuenta; he seguido con el proceso hasta la fecha, fui al Premundial Sub 20 y al Mundial de Polonia del año pasado, fue una experiencia inolvidable que me hizo crecer mucho porque enfrentas a jugadores top en tu categoría, futbolísticamente no nos fue muy bien, pero siempre hay algo que aprender de cada situación y se tiene que estar preparado mentalmente, porque hay momentos complicados, te preguntas qué faltó, qué dejaste de hacer, es parte del desarrollo como profesional y como persona, ahora quiero ir a un Mundial con la Mayor”, comentó.

El sinaloense Gilberto Sepúlveda sueña con ser capitán de Chivas, ser campeón y jugar en el futbol de Europa.

“Uno como persona y jugador debe de tener muy claros sus objetivos, hay que partir de ahí, saber qué camino vas a tomar; yo quiero consolidarme en el primer equipo, ser el capitán y campeón, además de que tengo ganas de ir al futbol europeo en su momento, no hay prisa, cada quien lleva su propio ritmo, pero quiero consolidarme y prepararme más, mejorar hábitos y seguir creciendo como persona”, finalizó.