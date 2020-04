Destaca Durazo la baja de homicidios en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que de enero a marzo del 2020, Guanajuato presenta mil 163 homicidios dolosos, seguido del Estado de México, con 760; Michoacán, con 680; Chihuahua, con 638; Baja California, con 627, y Jalisco con 528 casos. De las entidades que menos asesinatos presentan se encuentran Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango

Carlos Álvarez

MÉXICO._ "La contención del homicidio doloso ha resultado complicada pero estamos avanzando", indicó este viernes Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al presentar las cifras de delitos hasta marzo, en el cual hubo un incremento de homicidios dolosos, con más de 3 mil casos en el país.

"El homicidio es uno de los rubros de incidencia criminal en el que estamos poniendo mayor esfuerzo, en la línea de contención, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el estado que contiene el mayor número", expuso el funcionario federal durante la conferencia matutina presidencial.

En cifras absolutas de enero a marzo del 2020, Guanajuato presenta mil 163 homicidios dolosos, seguido del Estado de México, con 760; Michoacán, con 680; Chihuahua, con 638; Baja California, con 627 y Jalisco con 528 casos. En el otro extremo, de las entidades que menos asesinatos presentan se encuentran Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango.

Por otra parte, Durazo Montaño afirmó que en al menos 22 estados se redujeron las cifras de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

"Resaltaría que hay estados que van a la baja. Entre ellos Sinaloa", señaló, para luego abundar que Colima, Guanajuato y Baja California lideran las cifras.

"Yo resaltaría en las cifras absolutas que hay estados que tienen menos como Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa [:..] Tijuana ha bajado ligeramente", dijo el secretario, quien también habló de otros delitos como el robo de vehículos, el cual, según lo aseguró, tiene una baja importante.

"Hay un descenso muy muy importante, recibimos en poco más de 15 mil [casos] de robo, [ahora] estamos en 10 mil, poco más de 10 mil, esta sería la tendencia histórica, aquí hay un logro muy importante", dijo, para luego detallar que el Estado de México lidera la lista de robos, con 9 mil 296; le siguen Jalisco, Baja California, Puebla y la CDMX. Por el contrario, los estados que menos robos de vehículos reportan son Yucatán, Campeche, Nayarit y Coahuila.

"En el tema del secuestro, que es altamente sensible, recibimos al país con cifras muy altas provenientes de una tendencia, llegamos a tener hasta 188, el mes pasado tuvimos 92 [...] Es una cifra que va, afortunadamente de manera sensible a la baja, lo cual no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados, mientras haya un secuestro tenemos las autoridades un reto en materia de seguridad", abundó el funcionario federal.

Respecto a feminicidios, el titular de la SSPC informó que el Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México son las entidades que encabezan la lista.

"En el tema del feminicidio, esta es la tendencia histórica, vean dónde recibimos la administración pública, con un pico en el número de feminicidios, pero es uno de los temas más sensibles, consecuentemente aquí tenemos un reto importante. Esta es la línea no solo de contención, sino de reducción, tenemos que empeñarnos", comentó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la violencia en el país fue una herencia recibida de administraciones pasadas. Asimismo, subrayó que la corrupción y la complicidad que se da entre autoridades y delincuencia, es otro elemento a considerar, aunque expuso que sí hay coordinación con los estados.

"No hemos podido disminuir el número de homicidios dolosos, y nos preocupa, porque no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida, y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, no, son seres humanos", enfatizó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que el desarrollo económico de una región no va de la mano con la incidencia delictiva, y puso el ejemplo de Guanajuato, que cuenta fuentes de empleo y buenos ingresos, pero tiene fuertes problemas de violencia.

"Crecimiento no es sinónimo de bienestar", aseveró.