Destacados karatecas de Sinaloa van a selectivos nacionales

El evento es selectivo para la Copa Norteamérica y los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Noroeste / Redacción

Importante será la participación que tendrá Sinaloa en el certamen de Karate Do, selectivo nacional rumbo a la Copa Norteamérica y los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Este evento está programado para celebrarse el próximo 26 de octubre en Cancún, Quintana Roo, donde Sinaloa presentará a destacados atletas como el mazatleco, Jesús Francisco Moreno Bautista, que peleará en menos de 75 kilos, Yamileth Terrazas Quiñónez, de Culiacán, estará en kumite menos de 50 kilos, Manuel Eduardo Torres Tirado, de Mazatlán en kumite menos de 84 kilos y el angosturense Alfredo Félix Castro, en kumite más de 84 kilos.

Manuel Eduardo Torres Tirado

Los entrenadores, Jesús Moreno Salas y César Ramírez, quien también es el presidente de la Asociación Estatal de esta disciplina, asistirán al certamen y aprovecharán para tomar un importante curso de nivel internacional.

Asimismo, se informó que el 27 y 28 de octubre en Cancún se llevará a cabo la Liga Mundial Juvenil donde asistirá la mazatleca Idalia Karime Nieto Flores.

También se organizará el Open Mexicano el día 26 de octubre donde está contemplado que participe Jesús Francisco Moreno Bautista en la categoría Sub 21, el también mazatleco Junior Neri Osuna Sánchez en menos de 84 kilos categoría Sub 21 y el mochitense Julio Juárez en la división de menos de 68 kilos de la categoría Sub 18.