Destacan en redes dichos de presidente de la SCJN, sobre que la Ley Bonilla es 'fraude constitucional y antidemocrÃ¡tico

Destacan en redes dichos de presidente de la SCJN, sobre que la Ley Bonilla es 'fraude constitucional y antidemocrático

Hasta el momento, ni el Gobernador bajacaliforniano ni el Mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, se han pronunciado al respecto

Noroeste / Redacción

Diversos actores políticos y sociales se pronunciaron respecto a la decisión que fue tomada este lunes por unanimidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes durante una sesión virtual, validaron el proyecto de sentencia 112/2019, elaborado por José Fernando Franco González Salas, que declaró inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, con la cual se amplió de dos a cinco años el periodo de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El proyecto que se votó por los ministros, establece que deberá regresarse al texto original de la Constitución de Baja California, según el cual el mandato estatal de Jaime Bonilla Valdez terminará el 31 de octubre de 2021. Hasta el momento, ni el Gobernador bajacaliforniano ni el Mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, la participación que más se destacó en las diversas redes sociales fue la del presidente del Máximo Tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien afirmó que la "Ley Bonilla" es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático.

El ministro presidente de la SCJN dijo, además, que la Legislatura bajacaliforniana "fraguó" un fraude constitucional.

"Quienes detentan el poder no pueden convalidar la manipulación electoral, se violaron las formas y la sustancia", señaló Zaldívar Lelo de Larrea.

"La democracia no se agota en las urnas. Implica el respeto absoluto a la libertad del pueblo. Cuando los ciudadanos votamos, no lo hacemos en blanco. Lo hacemos para un cargo y para un periodo específico", agregó el ministro presidente del Máximo Tribunal nacional.

"El principio de legalidad y la división de poderes garantizan vivir en un pleno Estado de derecho. Saludamos y respetamos la decisión histórica de la @SCJN en el caso #BajaCalifornia: seguramente sorprendió a escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República", señaló Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo legislativo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República.

"Con la decisión por unanimidad de @SCJN llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el congreso de #BajaCalifornia para ampliar el periodo de @Jaime_BonillaV. Hay autonomía real y auténtica división de poderes, gana nuestra democracia. Avanza la transformación", dijo, por su parte, coordinador del grupo legislativo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados.

"Felicidades a Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Su resolución es una bocanada de aire fresco en un ambiente enrarecido por constantes desplantes de autoritarismo y quebranto de la ley. Muy buenos mensajes, entre ellos el del Presidente Arturo Zaldívar", tuiteó el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

"La #LeyBonilla pasará a la historia como un intento fallido de fraude a la Constitución. Celebro que la @SCJN con su resolución restaure el orden jurídico, definiendo con claridad que la soberanía estatal jamás puede ser ejercida violentando la democracia y los derechos humanos", escribió Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la COPARMEX.

"Aplaudo rabiosamente a los ministros de la Corte por haber impuesto la ley en Baja California y evitado el fraude electoral propuesto por el Gobernador Bonilla. Celebro que la @SCJN con su resolución restaure el orden jurídico, defienda nuestra democracia contra el autoritarismo", tuitéo Enoch Castellanos Férez, presidente nacional de Canacintra.

"@SCJN desechó “Ley Bonilla”. Queda firme periodo de 2 años para el que @Jaime_BonillaV fue electo frente a @GobiernoBajaCa. Aún quedan reductos de democracia liberal y separación de poderes en México Bandera de México. Valiente discurso de @ArturoZaldivarL “No, al Fraude a la Constitución”; señaló el historiador Francisco Martín Moreno.

"Es un poema escuchar al Ministro Presidente @ArturoZaldivarL. Serán históricas sus palabras. ¡Bravo!!! “Quienes detentan el poder no pueden convalidar la manipulación electoral, se violaron las formas y la sustancia”. La justicia constitucional existe", tuiteó Simón Levy-Dabbah, ex subsecretario de Planeación Turística federal, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Si el Gobernador @Jaime_BonillaV se mostraba enojado y molesto hace días, ya todos saben por qué. No Jaime, a la mala no. Qué lástima que no aprovechaste la oportunidad de marcar un antes y un después [...] Qué extraordinaria clase de Teoría de la Constitución nos acaban de dar los Ministros de la @SCJN . El texto del Ministro Fernando Franco González Salas será referencia obligada en la historia constitucional de México", abundó el ex funcionario federal.

"Todos los legisladores que aprobaron la #LeyBonilla a decir de los Ministros de la @SCJN tienen responsabilidad jurídica, violaron y manipularon la ley. Gravísimo lo que hicieron y deben pagar las consecuencias. No a la impunidad", tuiteó Levy Dabbah.

"@SCJN va forjando unanimidad para declarar inconstitucionalidad “Ley Bonilla”. La postura de @ArturoZaldivarL valiente y clara. Lo de BC fue un gran fraude! Todos tenemos que estar orgullosos de Sr@s Ministros. Una institución que ha dado hoy ejemplo", escribió el abogado Javier Tejado Dondé.

"¡Espléndida posición de @ArturoZaldivarL! Bravo", tuiteó Javier Lozano Alarcón, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Gobierno de Calderón Hinojosa.

"Excelente posicionamiento del Ministro @ArturoZaldivarL sobre la #LeyBonilla, la cual describe como un fraude a la Constitución, y el uso de la democracia para violar la democracia. Fundamental que la @scjn actúe como salvaguarda del orden constitucional, en este caso y en todos", tuiteó la analista política Denise Dresser Guerra.

"Menuda paliza constitucional le está dando la @SCJN a la ambición de Jaime Bonilla de alargar su gobierno a cinco años. Los ministros hablan de fraude a la Constitución. @ArturoZaldivarL implacable", indicó el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia.