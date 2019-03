Destacan entendimiento pacífico para liberación de UAIS, y dejan sin castigo a los quejosos

Las instalaciones fueron tomadas durante 53 días por un grupo de indígenas liderados por el profesor Loreto Coronado Moreno

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, destacó el 'entendimiento pacífico y conciliador' que permitió la liberación de las instalaciones de rectoría de la UAIS, y anunció que no habrá castigo para los quejosos.

"Alrededor del día 34, la Junta Ejecutiva toma una decisión a la unanimidad, de generar esta mesa de diálogo, que mantuvo pláticas constantes para generar acuerdos. Me parece importante resaltar, de manera muy clara, que en una negociación de este tipo no hay ni vencedores ni vencidos, y en todo momento, desde las distintas partes, lo que se buscó es que los jóvenes pudieran regresar a su universidad", declaró.

Dos mil 246 estudiantes de la unidad Mochis fueron afectados, y aunque las clases pudieron continuar de forma temporal en aulas 'prestadas', ningún trámite administrativo pudo realizarse durante todo ese tiempo.

La principal demanda de los quejosos era que se restituya la Universidad Autónoma Indígena de México, y por ende que se destituya a la rectora, luego de que en junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inválida e inconstitucional la Ley Orgánica de la UAIS.

Una semana después de que se tomaron las instalaciones, la Junta Ejecutiva de la universidad decidió presentar una denuncia por allanamiento en la Vicefiscalía, incluyendo daños a la propiedad debido a que algunas cámaras de videovigilancia fueron averiadas.

Las instalaciones fueron liberadas el viernes pasado, tras una negociación encabezada por el secretario de Educación, quien informó que se acordaron cinco puntos principales: el desistimiento y el otorgamiento del perdón del ofendido en las querellas en contra de cualquier persona que haya formado parte del movimiento; la reinstalación de los trabajadores destituidos en las plazas que venían cubriendo, incluyendo pagos de salarios caídos; el compromiso de no tomar acciones de tipo penal, civil, laboral, o de cualquier índole legal contra los reinstalados; el otorgamiento de becas de exoneración de pago de colegiaturas a jóvenes indígenas; y, gestionar la ampliación de la oferta educativa con las carreras de Lengua Indígena y Medicina Herbolaria.

"Yo creo en mirar hacia enfrente y no mirar hacia lo que ha sucedido nada más en el pasado", externó Mejía López.

Algunos estudiantes levantaron la voz pidiendo un castigo para quienes violentaron su derecho a tomar sus clases, a quienes calificaron de 'delincuentes' y 'grupo mafioso', pues consideraron que si no hay castigo, se estará mandando un mensaje de que se pueden tomar las instalaciones de la universidad, afectando a toda la comunidad estudiantil, sin riesgo a ser sancionados por ello.

Asimismo, opinaron que no debe llamársele negociación a la mesa de diálogo, porque no hubo moneda de cambio, y propusieron que si los quejosos quieren que se retire la denuncia penal, que dejen sus puestos en la universidad.

El secretario de Educación les respondió qué debido al marco legal, la Vicefiscalía se declaró incompetente para actuar en contra de los quejosos, y se dijo esperanzado en que, a partir de ahora, toda la comunidad universitaria querrá generar 'las condiciones favorables para todos'.

"Creo que no hubo choque, y creo que ahí hubo una gran madurez de parte de los estudiantes. Por otro lado, creo que los que están aquí conocen su escuela, sobre qué lógica se puede generar de integración o inclusión, hay ciertas facultades, y a partir de ahí, yo puedo decir cómo no se puede lograr: no se puede lograr bajo prebendas; y no las hubo en esta ocasión", dijo.

Juan Alfonso Mejía López señaló que el Congreso del Estado tiene hasta el 26 de noviembre para la emisión de la nueva Ley Orgánica de la UAIS, previo a una consulta de los pueblos y comunidades indígenas, y aclaró que en ningún momento estuvo a discusión la permanencia de la Rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña.