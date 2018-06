Destapan el videoclip de Live it up, la canción oficial de Rusia 2018 - Noroeste

MUNDIAL RUSIA 2018

Destapan el videoclip de Live it up, la canción oficial de Rusia 2018

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi cantan el himno oficial del Mundial; Ronaldinho es protagonista del video

Noroeste / Redacción

08/06/2018 | 08:15 AM

A menos de una semana para que eche a rodar la pelota, se dio a conocer el videoclip de ‘Live It Up’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Istrefi.

El trío de cantantes está acompañado de Ronaldinho. El campeón del mundo con Brasil en la edición de 2002 aparece en el videoclip mostrando algunos de sus trucos y habilidades con el balón.

