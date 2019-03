GASTO

Destina Quirino $87.3 millones al Ejército y sólo $27.8 millones a su Policía Elite en 2017

Según el informe individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, realizada por la ASE el gasto que se realizó para el Ejército fue de más del 17 por ciento

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- En su primer año de Gobierno, la administración de Quirino Ordaz Coppel destinó 87.3 millones de pesos para el Ejército, y de 54.5 millones de pesos para su policía sólo destinó 27.8 millones de pesos, porque el resto fue para el gasto del hangar y mantenimiento de sus aeronaves.

Según el informe individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, realizada por la Auditoría Superior del Estado a recursos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública otorgó a la Secretaría de Seguridad, el gasto que se realizó para el Ejército fue de más del 17 por ciento.

"Nunca le apostaron a que la policía cumpliera su deber, lo que hicieron fue sustituir y durante ese tiempo la aplicación del examen de control y confianza siguió cumpliendo el objetivo que desde un principio se ha tenido con él: buscar que no crezcan las policías", señaló el profesor Óscar Loza Ochoa, defensor de derechos humanos en Sinaloa.

"Ojalá algún día hagan público todo el cuestionario que se aplica, y que pueda ser analizado por todos, para que se vea que la intención no era tener mejores policías, sino que no crecieran las corporaciones, porque ese era el principal argumento para suplirlos con soldados", manifestó.

Loza Ochoa lamentó que a los elementos del Ejército no les aplican el examen de control y confianza, porque "secillamente son miembros del Ejército y no deben ser cuestionados", desde el punto de vista de ellos.

"Lo que se hizo fue invertir, aparte de que ellos ya reciben dinero de la nación, invertir de lo que estaba dedicado a Seguridad Pública en ellos", lamentó el defensor.

"Y todavía más, se enviaron a una escuela de Tlaxcala, a una supuesta capacitación, muchas quejas a pesar de que era muy caro el pago de eso, se quejaban hasta de la alimentación y no solamente del trato que por allá les dieron", dijo.

"No tengo hasta la fecha ningún informe de parte del Gobierno del Estado que nos diga que han mejorado la participación de la policía con los cursos tan caros... no tenían el objetivo de mejorar nuestras corporaciones, es cierto que ha habido en las estadísticas una tendencia a la baja, pero que no se la carguen, no es un solo factor el que influye en el asunto de la inseguridad", mencionó.

El documento también detalla que de los casi 54.6 millones de pesos transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública, 27.8 se destinaron para gastos de operación del Grupo Especial para el Combate de Alto Impacto o Grupo Elite, y el resto del importe, casi 26.8 millones de pesos, fueron ministrados para la operación del Hangar de Gobierno del Estado de Sinaloa.

El informe individual también señala que existen, desde el 2017, un total de 4 millones 688 mil 917.27 de pesos que no se regresaron y de los que tampoco hay evidencia de en qué se gastó, lo que propició que se señalara una observación.

"Durante el ejercicio fiscal 2017 la Secretaría de Seguridad Pública, en relación a los recursos del Sistema Estatal de Seguridad Pública, recibió recursos por importe de $54,591,924.27, de los cuales ejerció un importe total de $49,903,007.00, quedando pendiente de ejercer al 31 de diciembre de 2017 un importe de $4,688,917.27, observándose que dicho importe no fue reintegrado a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, ni se proporcionó evidencia de que se encontrara comprometido, contabilizado, devengado y no pagado a esa fecha", resalta el documento.

